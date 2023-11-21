Не королевское дело? Как в Букингемском дворце экономят деньги на каждой мелочи

Отапливать только одну комнату

При жизни королева Елизавета советовала обогревать только одну комнату с помощью электрического камина. Такие устройства уже замечали в королевском дворце внутри обычных каминов.

Даже если в Букингемский дворец или в замок Балморал приедут иностранные гости, будут обогревать только одно помещение.

Такая методика имеет смысл, если комната действительно небольшая, а не занимает половину дома и хорошо изолирована, чтобы не выпускать тепло наружу.

Не выбрасывайте оберточную бумагу

Историк Кейт Уильямс рассказала в своей книге "Молодая Елизавета: создание нашей королевы", что она хранила оберточную бумагу и ленты от подарков, которые ей раньше дарили.

Тогда в следующем году Елизавета могла сэкономить на упаковке.

Кроме того, в королевской семье существует правило: делать недорогие и шуточные подарки.

Будьте фанатом IKEA

В 2018 году принц Уильям и Кейт рассказали, что в спальнях принца Джорджа и принцессы Шарлотты стояла мебель от IKEA. Эта продукция значительно дешевле по сравнению с мебелью из дорогостоящего дерева и с дорогостоящей отделкой.

Во время посещения Национального музея архитектуры и дизайна в Стокгольме супруги признались руководителю отдела дизайна IKEA, что они фанаты этой сети.

Выключайте свет

Несмотря на свой титул, королева Елизавета никогда не забывала выключить свет в комнате и даже ходила по коридорам дворца, чтобы сделать это.

В Букингемском дворце около 40 000 лампочек, поэтому она позаботилась о том, чтобы электроэнергия не тратилась впустую.

Известно также, что королева развесила по дворцу таблички с надписью: "Обратим внимание всех членов персонала на необходимость выключить ненужный свет. По приказу хозяина".

Каждая мелочь имеет значение

Члены королевской семьи являются большими поклонниками того, чтобы не выбрасывать пищу зря.

Шеф-повар дворца до 2000 года Кэролин Робб рассказала, что Чарльз настаивал на том, чтобы ему подавали столько еды, сколько он хотел бы съесть. Это делали для того чтобы не было остатков.

Если после одного ужина что-то оставалось, тогда в следующий раз из этих остатков готовили новое блюдо, чтобы не выбрасывать.