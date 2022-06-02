Мы как короли мира: пилот ВСУ раскрыл детали секретных полетов на "Азовсталь"

По словам пилота, все операции были секретными и координировались ГУР. У экипажа было совсем немного времени, что вникнуть во все детали и нюансы этих опасных полетов, а информации было невероятно много. Каждый такой полет был индивидуальным случаем и каждый раз пилотам приходилось рисковать, так как силы ППО врага были наготове.

"У кого-то были сутки на подготовку, у кого-то неделя. А у кого-то считанные часы. Основная сложность состояла в том, что необходимо было доставить груз вглубь противника на территории свыше 100 км. И именно все это расстояние плотно охранялось противовоздушной обороной противника", - рассказывает пилот.

По всем математическим расчетам и тактикам, эти полеты совершить было почти невозможно. Но практика показала, что это реально. И все пилоты совершали полеты.

"Главное для нас - это знать все природные и искусственные преграды. Чтобы они нам помогали и не мешали", - добавляет военный.

В зоне посадки вертолета в районе "Азовсталь" находится 3 разных зенитных комплекса, которые делали эти операции практически невозможными. Но все пилоты понимали, зачем нужно совершать эти полеты. Хотя 90% понимали, что они могут не вернуться с этого задания.

"Самое сильное волнение, когда идешь ку вертолету перед запуском. Но уже в процессе мы все понимали, что это просто работа. Мы работали, делали то, что могли. И в этот момент, когда мы уже оказались в Мариуполе и шла высадка - это было чувство эйфории", - рассказал пилот.

Долететь до Мариуполя и удачно приземлиться, выгрузить груз и загрузить раненых - это была только часть задачи. Нужно было еще взлететь и добраться до места назначения. Пилот признался, что в его вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. Его коллегам в другом вертолете не повезло - погиб пилот и весь экипаж.

"Нам казалось, что, если мы пришли сюда, и мы сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, и мы стоим тут и мы выгружаемся. Что мы все, мы как короли мира. Мы уже победили и все. Все будет хорошо", - добавил военный.