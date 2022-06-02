Ми як королі світу: пілот ЗСУ розкрив деталі секретних польотів на "Азовсталь"

За словами пілота, всі операції були секретними та координувалися ГУР. У екіпажу було зовсім небагато часу, що вникнути в усі деталі та нюанси цих небезпечних польотів, а інформації було неймовірно багато. Кожен такий політ був індивідуальним випадком і кожен раз пілотам доводилося ризикувати, бо сили ворога були напоготові.

"У когось була доба на підготовку, у когось тиждень. А у когось лічені години. Основна складність полягала в тому, що необхідно було доставити вантаж вглиб противника на території понад 100 км. І саме все це відстань щільно охоронялося протиповітряною обороною противника", - розповідає пілот.

За всіма математичними розрахунками та тактиками, ці польоти зробити було майже неможливо. Але практика показала, що це реально. І всі пілоти здійснювали польоти.

"Головне для нас - це знати всі природні та штучні перепони. Щоб вони нам допомагали та не заважали", - додає військовий.

У зоні посадки вертольота в районі "Азовсталь" знаходиться 3 різних зенітних комплекси, які робили ці операції практично неможливими. Але всі пілоти розуміли, навіщо потрібно здійснювати ці польоти. Хоча 90% розуміли, що вони можуть не повернутися з цього завдання.

"Найсильніше хвилювання, коли йдеш до вертольота перед запуском. Але вже в процесі ми всі розуміли, що це просто робота. Ми працювали, робили те, що могли. І в цей момент, коли ми вже опинилися в Маріуполі і йшла висадка - це було почуття ейфорії", - розповів пілот.

Долетіти до Маріуполя і вдало приземлитися, вивантажити вантаж і завантажити поранених - це була тільки частина завдання. Потрібно було ще злетіти та дістатися до місця призначення. Пілот зізнався, що в його вертоліт потрапила ракета ПЗРК і відмовив один двигун. Його колегам в іншому вертольоті не пощастило - загинув пілот і весь екіпаж.

"Нам здавалося, що, якщо ми прийшли сюди, і ми зараз знаходимося в зоні ураження трьох зенітно-ракетних комплексів, і ми стоїмо тут і ми вивантажуємося. Що ми всі, ми як королі світу. Ми вже перемогли й все. Все буде добре", - додав військовий.