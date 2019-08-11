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В королевской семье - пополнение? В сеть попали эксклюзивные фото

STYLERПерсоны    11.08.2019 - 15:34
В королевской семье - пополнение? В сеть попали эксклюзивные фото
Королевская семья шокировала сеть фотографиями в Instagram (коллаж РБК-Украина)

Королевская семья опубликовала неожиданные для своего профиля фотографии

Королевская семья шокировала сеть фотографиями в Instagram. На снимках – ничего необычного. Всего-навсего утята, которые в компании мамы прогуливаются по парку Букингемского дворца. Однако увидеть милые снимки на официальной странице королевской семьи было удивительно для многих поклонников. Реакция сети была настолько бурной, что теперь Букингемский дворец прозвали Утиным дворцом (Duckingham Palace).

"Кряком марш! Смена караула в саду - мать ведет своих утят на экскурсию по саду Букингемского дворца. В саду обитают разные виды уток, лебедей и гусей, которые пользуются преимуществами озера, созданного в 1828 году. Эти "хохлатые утки" являются одним из успешных выводков в этом году", - написала пресс-служба дворца в Instagram.

 

Королевская семья шокировала сеть фотографиями в Instagram (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Поклонники по-разному отнеслись к публикации, однако большинство все-таки доброжелательно отреагировало на пост. Некоторые выразили свое умиление:

  • Утиный дворец.
  • Похоже, у королевы все утки в одном ряду.
  • Слишком мило! Хотелось бы больше постов, пусть это будет новой королевской обязанностью.
  • Это тот контент, который нам нужен.
  • Ой, они такие милые и пушистые!
  • Идеальная маленькая семья.
  • Молодые члены королевской семьи.

Стоит напомнить, что Bloomberg назвал самые богатые семьи мира. При этом королевская семья не на первом месте.

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