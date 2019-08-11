У королівській родині - поповнення? У мережу потрапили ексклюзивні фото

Королівська сім'я шокувала мережу фотографіями в Instagram (колаж РБК-Україна)

Королівська сім'я опублікувала несподівані для свого профілю фотографії

Королівська сім'я шокувала мережа фотографіями Instagram. На знімках – нічого незвичайного. Всього-навсього каченята, які в компанії мами прогулюються по парку Букінгемського палацу. Однак побачити милі знімки на офіційній сторінці королівської сім'ї було дивно для багатьох шанувальників. Реакція мережі була настільки бурхливою, що тепер Букінгемський палац прозвали Качиним палацом (Duckingham Palace).

"Кряком марш! Зміна варти в саду - мати веде своїх каченят на екскурсію по саду Букінгемського палацу. В саду мешкають різні види качок, лебедів і гусей, які користуються перевагами озера, створеного в 1828 році. Ці "чубаті качки" є одним з успішних виводків в цьому році", - написала прес-служба палацу в Instagram.

Королівська сім'я шокувала мережу фотографіями в Instagram (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Шанувальники по-різному поставилися до публікації, проте більшість все-таки доброзичливо відреагувало на публікацію. Деякі висловили своє розчулення:

Качиний палац.

Схоже, у королеви всі качки в одному ряду.

Дуже мило! Хотілося б більше постів, нехай це буде новим королівським обов'язком.

Це той контент, який нам потрібен.

Ой, вони такі милі та пухнасті!

Ідеальна маленька сім'я.

Молоді члени королівської сім'ї.

Варто нагадати, що Bloomberg назвав найбагатші сім'ї світу. При цьому королівська сім'я не на першому місці.