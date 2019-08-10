Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

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Лидером списка стала семья Уолтон, контролирующая сеть магазинов Walmart

Bloomberg представил ежегодный рейтинг богатейших семей мира, лидером списка стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Состояние семьи Уолтон агентство оценивает в 190,5 млрд долларов. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 50% акций сети супермаркетов. За минувшие 12 месяцев состояние семьи увеличивалось на 70 тыс. долларов в минуту, на 4 млн долларов в час и на 100 млн долларов в день. В общей сложности за прошедший год состояние семьи Уолтон выросло на 39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars. Ее состояние, по данным Bloomberg, за год выросло на 37 млрд долларов, достигнув 126,5 млрд. Третья строчка в этом году досталась Чарльзу и Дэвиду Кохам, двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов увеличилось за год на 25 млрд долларов и теперь составляет 125 млрд долларов.



На четвертой строчке в списке богатейших расположилась правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Состояние членов королевской семьи оценивается в 100 млрд долларов. Однако отмечается, что состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 тыс. членов, вероятнее всего, намного больше. В пятерку лидеров также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры - внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Братья владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние за год также выросло и теперь составляет 57,6 млрд долларов.

В десятку богатейших семей также вошли семья Дюма, которой принадлежит Дом моды Hermes (53,1 млрд), три бельгийские династии, контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд), немецкие династии Берингер и фон Баумбах, контролирующие фармацевтическую компанию Boehringer Ingelheim (51,9 млрд), сыновья индийского бизнесмена Дхирубхая Амбани, которые сейчас контролируют нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries (50,4 млрд), а также американские династии Каргилл и МакМиллан, контролирующие Cargill Inc (42,9 млрд).

Напомним, по итогах торгов, которые состоялись в понедельник, 5 августа, 500 самых богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов.

