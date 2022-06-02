Королевский торт "Красный бархат": самый простой рецепт роскошного десерта

Торт "Красный бархат", или Red Velvet Cake готовить несложно, а его вид поразит ваших гостей. Печь его лучше к праздникам, но практиковаться можно хоть каждый день.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Коржи для торта:
Для крема:
Для пропитки:
Скриншот видео: Процесс приготовления торта
Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и щепоткой соли, по одному добавьте яйца, взбейте до пышной однородной массы. Влейте сливки. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры.
Муку смешайте с разрыхлителем, просейте какао, все перемешайте. Частями добавьте сухие ингредиенты к жидким, замешивая однородное тесто. Долго взбивать не нужно. Добавьте краситель до получения желаемого цвета.
Перелейте тесто в форму диаметром 18 см, выпекайте при 180 градусах 30-40 минут, ориентируясь по своей духовке и по готовности коржа. Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой. Готовому коржу дайте остыть в форме в течение 15-20 минут, потом достаньте из формы, упакуйте в пищевую пленку и дайте полностью остыть. Можно оставить в холодильнике на 4-8 часов, чтобы он созрел.
Сливочный сыр и сливки для крема обязательно должны быть очень холодными, а сливки обязательно жирностью 33%, сливки меньшей жирности не взобьются. К сливочному сыры и сливкам добавьте сахарную пудру по вкусу и ванильный сахар. Начинайте взбивать на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая.
Взбивайте крем до пышности, но не слишком долго, иначе может отделиться сыворотка и получиться сливочное масло.
Когда корж полностью остынет и отлежится, срежьте образовавшуюся верхушку, выравнивая таким образом корж. Сам корж можно разрезать на 2 или 3 части по желанию.
Каждый корж пропитайте сливками, смажьте вареньем. Половину крема выложите на нижний корж. Сверху положите второй корж. Верх и бока торта покройте оставшимся кремом, поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы крем схватился.
Верхушку, которую обрезали ранее, измельчите в крошку при помощи блендера. Украсьте верх и бока торта получившейся крошкой.
Дайте торту пропитаться минимум 1-2 часа, а лучше оставьте в холодильнике на ночь, и можно наслаждаться!
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