Королівський торт "Червоний оксамит": найпростіший рецепт розкішного десерту

Торт "Червоний оксамит", або Red Velvet Cake готувати нескладно, а його вигляд вразить ваших гостей. Пекти його краще до свят, але практикуватися можна хоч кожен день.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Коржі для торта:
Для крему:
Для просочення:
Скріншот відео: процес приготування торта
Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром і дрібкою солі, по одному додайте яйця, збийте до пишної однорідної маси. Влийте вершки. Всі інгредієнти обов'язково повинні бути кімнатної температури.
Борошно змішайте з розпушувачем, просійте какао, все перемішайте. Частинами додайте сухі інгредієнти до рідких, замішуючи однорідне тісто. Довго збивати не потрібно. Додайте барвник до отримання бажаного кольору.
Перелийте тісто у форму діаметром 18 см, випікайте при 180 градусах 30-40 хвилин, орієнтуючись по своїй духовці і по готовності коржа. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити повністю сухою. Готовому коржу дайте охолонути у формі протягом 15-20 хвилин, потім дістаньте з форми, упакуйте в харчову плівку і дайте повністю охолонути. Можна залишити в холодильнику на 4-8 годин, щоб він дозрів.
Вершковий сир і вершки для крему обов'язково повинні бути дуже холодними, а вершки обов'язково жирністю 33%, вершки меншої жирності не зіб'ються. До вершкового сиру і вершків додайте цукрову пудру за смаком і ванільний цукор. Починайте збивати на маленькій швидкості, поступово її збільшуючи.
Збивайте крем до пишності, але не дуже довго, інакше може відокремитися сироватка і вийти вершкове масло.
Коли корж повністю охолоне і відлежиться, зріжте верхівку, вирівнюючи таким чином корж. Сам корж можна розрізати на 2 або 3 частини за бажанням.
Кожен корж просочіть вершками, змастіть варенням. Половину крему викладіть на нижній корж. Зверху покладіть другий корж. Верх і боки торта покрийте кремом, що залишився, поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб крем схопився.
Верхівку, яку обрізали раніше, подрібніть в крихту за допомогою блендера. Прикрасьте верх і боки торта крихтою.
Дайте торту просочитися мінімум 1-2 години, а краще залиште в холодильнику на ніч, і можна насолоджуватися!
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