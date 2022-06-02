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Королевский торт "Красный бархат": самый простой рецепт роскошного десерта

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Четверг 02 июня 2022 08:40
Королевский торт "Красный бархат": самый простой рецепт роскошного десерта Скриншот: торт Красный бархат
Автор: Светлана Мащенко

Торт "Красный бархат", или Red Velvet Cake готовить несложно, а его вид поразит ваших гостей. Печь его лучше к праздникам, но практиковаться можно хоть каждый день.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты

Коржи для торта:

  • Яйцо С0 - 2 шт. (вес 120 г)
  • Сливочное масло 82,5% - 90 г
  • Сливки 10% - 150 г
  • Какао - 10 г
  • Соль - щепотка
  • Сахар - 170 г
  • Мука - 200 г
  • Разрыхлитель - 6 г
  • Красный краситель – 1-2 ч. л. (можно гелевый)

Для крема:

  • Маскарпоне - 250 г (или другой сливочный сыр)
  • Сливки 33% - 200 г
  • Сахарная пудра - 30 г (по вкусу)
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для пропитки:

  • Сливки 10% - 30-100 г (зависит от того, насколько влажные коржи вы любите)
  • Джем или варенье клубничное, малиновое или вишневое - 5-6 ст. л.

Королевский торт &quot;Красный бархат&quot;: самый простой рецепт роскошного десерта

Скриншот видео: Процесс приготовления торта

Пошаговое приготовление торта

Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и щепоткой соли, по одному добавьте яйца, взбейте до пышной однородной массы. Влейте сливки. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте какао, все перемешайте. Частями добавьте сухие ингредиенты к жидким, замешивая однородное тесто. Долго взбивать не нужно. Добавьте краситель до получения желаемого цвета.

Перелейте тесто в форму диаметром 18 см, выпекайте при 180 градусах 30-40 минут, ориентируясь по своей духовке и по готовности коржа. Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой. Готовому коржу дайте остыть в форме в течение 15-20 минут, потом достаньте из формы, упакуйте в пищевую пленку и дайте полностью остыть. Можно оставить в холодильнике на 4-8 часов, чтобы он созрел.

Сливочный сыр и сливки для крема обязательно должны быть очень холодными, а сливки обязательно жирностью 33%, сливки меньшей жирности не взобьются. К сливочному сыры и сливкам добавьте сахарную пудру по вкусу и ванильный сахар. Начинайте взбивать на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая.

Взбивайте крем до пышности, но не слишком долго, иначе может отделиться сыворотка и получиться сливочное масло.

Когда корж полностью остынет и отлежится, срежьте образовавшуюся верхушку, выравнивая таким образом корж. Сам корж можно разрезать на 2 или 3 части по желанию.

Каждый корж пропитайте сливками, смажьте вареньем. Половину крема выложите на нижний корж. Сверху положите второй корж. Верх и бока торта покройте оставшимся кремом, поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы крем схватился.

Верхушку, которую обрезали ранее, измельчите в крошку при помощи блендера. Украсьте верх и бока торта получившейся крошкой.

Дайте торту пропитаться минимум 1-2 часа, а лучше оставьте в холодильнике на ночь, и можно наслаждаться!

Ранее мы писали, как приготовить нежный торт Карпатка с заварным кремом.

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Кроме того, читайте, в чем разница между разрыхлителем и содой, и как их заменить.

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