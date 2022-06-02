Королевский торт "Красный бархат": самый простой рецепт роскошного десерта

Торт "Красный бархат", или Red Velvet Cake готовить несложно, а его вид поразит ваших гостей. Печь его лучше к праздникам, но практиковаться можно хоть каждый день.

Ингредиенты

Коржи для торта:

Яйцо С0 - 2 шт. (вес 120 г)

Сливочное масло 82,5% - 90 г

Сливки 10% - 150 г

Какао - 10 г

Соль - щепотка

Сахар - 170 г

Мука - 200 г

Разрыхлитель - 6 г

Красный краситель – 1-2 ч. л. (можно гелевый)

Для крема:

Маскарпоне - 250 г (или другой сливочный сыр)

Сливки 33% - 200 г

Сахарная пудра - 30 г (по вкусу)

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для пропитки:

Сливки 10% - 30-100 г (зависит от того, насколько влажные коржи вы любите)

Джем или варенье клубничное, малиновое или вишневое - 5-6 ст. л.

Скриншот видео: Процесс приготовления торта

Пошаговое приготовление торта

Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и щепоткой соли, по одному добавьте яйца, взбейте до пышной однородной массы. Влейте сливки. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте какао, все перемешайте. Частями добавьте сухие ингредиенты к жидким, замешивая однородное тесто. Долго взбивать не нужно. Добавьте краситель до получения желаемого цвета.

Перелейте тесто в форму диаметром 18 см, выпекайте при 180 градусах 30-40 минут, ориентируясь по своей духовке и по готовности коржа. Готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой. Готовому коржу дайте остыть в форме в течение 15-20 минут, потом достаньте из формы, упакуйте в пищевую пленку и дайте полностью остыть. Можно оставить в холодильнике на 4-8 часов, чтобы он созрел.

Сливочный сыр и сливки для крема обязательно должны быть очень холодными, а сливки обязательно жирностью 33%, сливки меньшей жирности не взобьются. К сливочному сыры и сливкам добавьте сахарную пудру по вкусу и ванильный сахар. Начинайте взбивать на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая.

Взбивайте крем до пышности, но не слишком долго, иначе может отделиться сыворотка и получиться сливочное масло.

Когда корж полностью остынет и отлежится, срежьте образовавшуюся верхушку, выравнивая таким образом корж. Сам корж можно разрезать на 2 или 3 части по желанию.

Каждый корж пропитайте сливками, смажьте вареньем. Половину крема выложите на нижний корж. Сверху положите второй корж. Верх и бока торта покройте оставшимся кремом, поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы крем схватился.

Верхушку, которую обрезали ранее, измельчите в крошку при помощи блендера. Украсьте верх и бока торта получившейся крошкой.

Дайте торту пропитаться минимум 1-2 часа, а лучше оставьте в холодильнике на ночь, и можно наслаждаться!