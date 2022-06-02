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Королівський торт "Червоний оксамит": найпростіший рецепт розкішного десерту

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Четвер 02 червня 2022 08:40
Королівський торт "Червоний оксамит": найпростіший рецепт розкішного десерту Скріншот: торт Червоний оксамит
Автор: Світлана Мащенко

Торт "Червоний оксамит", або Red Velvet Cake готувати нескладно, а його вигляд вразить ваших гостей. Пекти його краще до свят, але практикуватися можна хоч кожен день.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти

Коржі для торта:

  • Яйце С0 - 2 шт. (Вага 120 г)
  • Вершкове масло 82,5% - 90 г
  • Вершки 10% - 150 г
  • Какао - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Цукор - 170 г
  • Борошно - 200 г
  • Розпушувач - 6 г
  • Червоний барвник - 1-2 ч. л. (можна гелевий)

Для крему:

  • Маскарпоне - 250 г (або інший вершковий сир)
  • Вершки 33% - 200 г
  • Цукрова пудра - 30 г (за смаком)
  • Ванільний цукор - 1 ч. л.

Для просочення:

  • Вершки 10% - 30-100 г (залежить від того, наскільки вологі коржі ви любите)
  • Джем або варення полуничне, малинове або вишневе - 5-6 ст. л.

Королівський торт &quot;Червоний оксамит&quot;: найпростіший рецепт розкішного десерту

Скріншот відео: процес приготування торта

Покрокове приготування торта

Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром і дрібкою солі, по одному додайте яйця, збийте до пишної однорідної маси. Влийте вершки. Всі інгредієнти обов'язково повинні бути кімнатної температури.

Борошно змішайте з розпушувачем, просійте какао, все перемішайте. Частинами додайте сухі інгредієнти до рідких, замішуючи однорідне тісто. Довго збивати не потрібно. Додайте барвник до отримання бажаного кольору.

Перелийте тісто у форму діаметром 18 см, випікайте при 180 градусах 30-40 хвилин, орієнтуючись по своїй духовці і по готовності коржа. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити повністю сухою. Готовому коржу дайте охолонути у формі протягом 15-20 хвилин, потім дістаньте з форми, упакуйте в харчову плівку і дайте повністю охолонути. Можна залишити в холодильнику на 4-8 годин, щоб він дозрів.

Вершковий сир і вершки для крему обов'язково повинні бути дуже холодними, а вершки обов'язково жирністю 33%, вершки меншої жирності не зіб'ються. До вершкового сиру і вершків додайте цукрову пудру за смаком і ванільний цукор. Починайте збивати на маленькій швидкості, поступово її збільшуючи.

Збивайте крем до пишності, але не дуже довго, інакше може відокремитися сироватка і вийти вершкове масло.

Коли корж повністю охолоне і відлежиться, зріжте верхівку, вирівнюючи таким чином корж. Сам корж можна розрізати на 2 або 3 частини за бажанням.

Кожен корж просочіть вершками, змастіть варенням. Половину крему викладіть на нижній корж. Зверху покладіть другий корж. Верх і боки торта покрийте кремом, що залишився, поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб крем схопився.

Верхівку, яку обрізали раніше, подрібніть в крихту за допомогою блендера. Прикрасьте верх і боки торта крихтою.

Дайте торту просочитися мінімум 1-2 години, а краще залиште в холодильнику на ніч, і можна насолоджуватися!

Раніше ми писали, як приготувати ніжний торт Карпатка з заварним кремом.

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