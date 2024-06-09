"Королева лицемірства". Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier

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Авторка Telegram-каналу розповіла, що була однією з присутніх на лекції Єфросиніної.

Каже, що взяла ручку і блокнот, щоб нічого не пропустити і все потім розповісти, однак швидко їх відклала.

"Мало того, що Маша не дала й слова вставити нікому, так ще й повністю виправдала свій статус королеви лицемірства, і прийшла на лекцію, з жінками, які чекають на чоловіків з війни, а не з Київського Бохо - у браслеті та каблучці від Cartier", - поділилася Harley Quinn.

"Лектори, на яких ви заслужили", - додала вона.

Маша Єфросиніна у прикрасах від Cartier (фото: t.me/harley_with_love/1294)

Зазначається, що вартість лише одного браслету Cartier складає 7950 євро, а це сьогодні близько 346 779 гривень.

Тоді як каблучка коштує приблизно 2880 євро (125 625 гривень)

До слова, ведуча вже не вперше потрапляє в скандал через прикраси від люксового ювелірного бренду.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Все почалося після того, як Єфросиніна під час інтерв’ю зі співачкою Анною Трінчер дорікнула їй за показ розкішного життя під час війни.

Після інтерв'ю за гостю почав заступатися навіть екс-чоловік виконавиці Олександр Волошин.

Він назвав Єфросиніну лицемірною, тому що вона намагалася "вколоти" Трінчер за дороге авто в той час, як сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах.

До прикладу бізнесмен навів браслет ведучої від Cartier.