"Королева лицемірства". Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier

9 червня українська ведуча Маша Єфросиніна провела лекцію на столичному благодійному фестивалі "Кураж". Тема була присвячена жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни. І все б нічого, якби не прикраси від люксового ювелірного бренду Cartier, які вона вирішила одягнути на захід. Уважні глядачі не могли не звернути на це увагу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Harley Quinn.
Авторка Telegram-каналу розповіла, що була однією з присутніх на лекції Єфросиніної.
Каже, що взяла ручку і блокнот, щоб нічого не пропустити і все потім розповісти, однак швидко їх відклала.
"Мало того, що Маша не дала й слова вставити нікому, так ще й повністю виправдала свій статус королеви лицемірства, і прийшла на лекцію, з жінками, які чекають на чоловіків з війни, а не з Київського Бохо - у браслеті та каблучці від Cartier", - поділилася Harley Quinn.
"Лектори, на яких ви заслужили", - додала вона.
Маша Єфросиніна у прикрасах від Cartier (фото: t.me/harley_with_love/1294)
Зазначається, що вартість лише одного браслету Cartier складає 7950 євро, а це сьогодні близько 346 779 гривень.
Тоді як каблучка коштує приблизно 2880 євро (125 625 гривень)
До слова, ведуча вже не вперше потрапляє в скандал через прикраси від люксового ювелірного бренду.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Все почалося після того, як Єфросиніна під час інтерв’ю зі співачкою Анною Трінчер дорікнула їй за показ розкішного життя під час війни.
Після інтерв'ю за гостю почав заступатися навіть екс-чоловік виконавиці Олександр Волошин.
Він назвав Єфросиніну лицемірною, тому що вона намагалася "вколоти" Трінчер за дороге авто в той час, як сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах.
До прикладу бізнесмен навів браслет ведучої від Cartier.
Нещодавно Єфросиніна та її чоловік вперше прокоментували чутки про розлучення.
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