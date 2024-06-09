"Королева лицемерия". Ефросинина нарвалась на хейт из-за украшений от Cartier

Подробности

Автор Telegram-канала рассказала, что была одной из присутствующих на лекции Ефросининой.

Говорит, что взяла ручку и блокнот, чтобы ничего не пропустить и все потом рассказать, однако быстро их отложила.

"Мало того, что Маша не дала и слова вставить никому, так еще и полностью оправдала свой статус королевы лицемерия, и пришла на лекцию, с женщинами, которые ждут мужчин с войны, а не из Киевского Бохо - в браслете и кольце от Cartier", - поделилась Harley Quinn.

"Лекторы, которых вы заслужили", - добавила она.

Маша Ефросинина в украшениях от Cartier (фото: t.me/harley_with_love/1294)

Отмечается, что стоимость только одного браслета Cartier составляет 7950 евро, а это сегодня около 346 779 гривен.

Тогда как кольцо стоит примерно 2880 евро (125 625 гривен)

К слову, ведущая уже не впервые попадает в скандал из-за украшений от люксового ювелирного бренда.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Все началось после того, как Ефросинина во время интервью с певицей Анной Тринчер упрекнула ее за показ роскошной жизни во время войны.

После интервью за гостью начал заступаться даже экс-муж исполнительницы Александр Волошин.

Он назвал Ефросинину лицемерной, потому что она пыталась "уколоть" Тринчер за дорогое авто в то время, как сама пришла на интервью в драгоценных украшениях.

В качестве примера бизнесмен привел браслет ведущей от Cartier.