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"Королева лицемерия". Ефросинина нарвалась на хейт из-за украшений от Cartier

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

9 июня украинская ведущая Маша Ефросинина провела лекцию на столичном благотворительном фестивале "Кураж". Тема была посвящена женщинам, которые ждут своих мужей с войны. И все бы ничего, если бы не украшения от люксового ювелирного бренда Cartier, которые она решила надеть на мероприятие. Внимательные зрители не могли не обратить на это внимание.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Harley Quinn.

Подробности

Автор Telegram-канала рассказала, что была одной из присутствующих на лекции Ефросининой.

Говорит, что взяла ручку и блокнот, чтобы ничего не пропустить и все потом рассказать, однако быстро их отложила.

"Мало того, что Маша не дала и слова вставить никому, так еще и полностью оправдала свой статус королевы лицемерия, и пришла на лекцию, с женщинами, которые ждут мужчин с войны, а не из Киевского Бохо - в браслете и кольце от Cartier", - поделилась Harley Quinn.

"Лекторы, которых вы заслужили", - добавила она.

Маша Ефросинина в украшениях от Cartier (фото: t.me/harley_with_love/1294)

Отмечается, что стоимость только одного браслета Cartier составляет 7950 евро, а это сегодня около 346 779 гривен.

Тогда как кольцо стоит примерно 2880 евро (125 625 гривен)

К слову, ведущая уже не впервые попадает в скандал из-за украшений от люксового ювелирного бренда.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Все началось после того, как Ефросинина во время интервью с певицей Анной Тринчер упрекнула ее за показ роскошной жизни во время войны.

После интервью за гостью начал заступаться даже экс-муж исполнительницы Александр Волошин.

Он назвал Ефросинину лицемерной, потому что она пыталась "уколоть" Тринчер за дорогое авто в то время, как сама пришла на интервью в драгоценных украшениях.

В качестве примера бизнесмен привел браслет ведущей от Cartier.

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