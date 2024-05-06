6 українських зірок, чиї чоловіки воюють на фронті

В умовах триваючої повномасштабної війни багато жінок в Україні перебувають у стані очікування. Їхні чоловіки покинули спокійне життя, сім'ю і кар'єру, щоб стати на захист України.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто зі знаменитостей чекає свою кохану людину з фронту.

Маша Єфросиніна

Чоловік ведучої Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв від початку повномасштабної війни став на захист нашої країни, вступивши добровольцем до лав ЗСУ. Наразі, за словами знаменитості, він є командиром 112-ї бригаді і в його підрозділі понад 100 людей.

Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БпЛА і дронами.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Наталка Денисенко

Чоловік зірки українських серіалів, актор Андрій Федінчик, після початку повномасштабної війни приєднався до теророборони, а нині є військовослужбовцем.

Де саме служить він та яку роботу виконує у ЗСУ, Наталка Денисенко не озвучує.

Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Валентина Хамайко

Чоловік телеведучої, бізнесмен Андрій Оністрат, з'явився до військкомату 25 лютого 2022 року і був призваний на службу влітку того самого року.

Попри те, що згідно із законом він мав право не брати участь у військових діях, оскільки є багатодітним батьком, і після втрати сина на війні вунього була ще одна законна підстава для звільнення від служби, він відмовився від цієї можливості і продовжив захищати Україну від окупантів.

Валентина Хамайко з коханим (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Дар'я Легейда

Коханий акторки, артист Дмитро Сова, також на початку великої війни прийняв рішення зі зброєю у руках боронити свою батьківщину. У червні 2023 року його призвали на службу, а з жовтня минулого року зірка перебуває на фронті.

Дар'я Легейда і Дмитрий Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)

Олена Омаргалієва

Чоловік виконавиці Олени Омаргалієвої, співак Тамерлан, після 24 лютого 2022 року брав активну участь в обороні Київської області.

Нині артист також перебуває на службі, хоча не розкриває подробиць про свою діяльність.

Олена Омаргалієва з Тамерланом (фото: instagram.com/tamerlan_alena​​​​​​​)

Людмила Барбір

З перших днів чоловік ведучої бере активну участь в обороні України від російських окупантів.

Спочатку він був у силах територіальної оборони, а нині служить у силах спеціальних операцій ЗСУ.

Чоловік Людмири Барбір із сином (фото: instagram.com/liudmila.barbir)