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Землетрус у М'янмі: кількість жертв перевищила 3 тисячі, рятувальна операція під загрозою

М'янма, Четвер 03 квітня 2025 12:05
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Землетрус у М'янмі: кількість жертв перевищила 3 тисячі, рятувальна операція під загрозою Фото: у М'янмі кількість жертв землетрусу перевищила 3 тисячі осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв руйнівного землетрусу у М'янмі зросла до 3003 осіб. При цьому погодні умови можуть ускладнити рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство М'янми в Японії у Facebook.

За даними посольства, внаслідок землетрусу у М'янмі постраждали 4515 осіб. Рятувальні роботи тривають.

У М'янмі оголосили скорботу за загиблими з 31 березня до 4 квітня.

Як пише Reuters з посиланням на працівника гуманітарної організації у М'янмі, рятувальна операція може бути під загрозою через можливість дощів. За прогнозами синоптиків, опади очікуються 6-11 квітня і накриють райони, які найбільше постраждали від землетрусу, а саме Мандалай, Сікайн та столиця Нейп'їдо.

Дощі можуть сильно ускладнити порятунок людей, які залишаються під завалами.

"Насувається дощ, і все ще так багато людей під завалами. А в Мандалаї, особливо, якщо почнеться дощ, люди, які ще не врятовані, потонуть, навіть якщо вони вижили до цього моменту", - пояснив співробітник гуманітарної організації.

Руйнівний землетрус у М'янмі

Нагадаємо, майже тиждень тому, 28 березня, у М'янмі стався потужний землетрус, магнітуда якого становила 7,7 бала. Підземний поштовх також відчули у Таїланді, Китаї, Індії та інших країнах регіону.

Землетрус спричинив масштабні руйнування, через тиждень після трагедії у М'янмі продовжують розбирати завали.

Спершу фахівці прогнозували, що внаслідок землетрусу могли загинути понад тисячу людей, але, як відомо, кількість жертв перевищила 3 тисячі осіб.

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