Королева Камілла бере паузу у своїх королівських обов’язках: в чому причина

Королева Камілла вирішила відпочити після напружених тижніх, які були наповнені виконанням королівських обов’язків і тому бере паузу.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.
Після напруженого періоду, коли Камілла допомагала доглядати за своїм чоловіком, королем Чарльзом III, у якого діагностували рак і виступала від його імені під час деяких королівських поїздок. Цього тижня королева вже не витримала і заявила, що бере перерву в королівських обов’язках.
Джерела в палаці повідомляють, що 76-річна королева регулярно планує відпочинок у цю пору року. Одне джерело каже, що це запланований тиждень часу наодинці, є звичним для неї на початку весни та вказує, що це не пов'язано зі здоров'ям короля.
Та варто сказати, що відпустка Камілли не буде довготривалою, адже вже наступного понеділка у календарі королеви заплановано важливу подію.
Наступним запланованим королівським святом, буде, коли вона очолить родину, замість монарха, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні на щорічній службі до Дня Співдружності націй 11 березня. Очікується, що король візьме участь лише у відеозверненні, яке буде відтворено під час цієї служби.
Королева Камілла з королем Чарльзом III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Відпустка королеви Камілли означає, що троє з чотирьох найвищих членів королівської родини перебувають поза увагою громадськості.
Наразі відомо, що 75-річний король Чарльз зняв з себе більшість публічних обов’язків, оскільки проходив лікування від раку, хоча продовжує працювати за лаштунками й навіть неодноразово був помічений під час прогулянок або візитів до церкви.
А ось принц Уельський повернувся до королівських обов’язків у лютому після того, як взяв відпустку, щоб допомогти своїй дружині одужати та зберегти якомога кращі умови для їхніх дітей.
Виходить, що поки Камілла буде у відпустці, Вільям - це єдиний член королівської родини, який зможе виконувати всі королівські обов’язки за відсутності королеви Камілли, його дружини Кейт та короля Чарльза.
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