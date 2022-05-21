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"Королева в борьбе со старением": ученые назвали самую полезную ягоду в мире

Фото: Ученые рассказали о самой полезной ягоде (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые назвали супер ягоду, имеющую свойства бороться со старением. Она входит в пятерку самых здоровых фруктов и ягод мира. А вещества, которые содержит ягода, в пятьдесят раз полезнее витаминов Е и С.

Об этом сообщила врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Речь идет о сладкой душистой украинской чернике.

Почему ягода такая супер полезная

"Черника - единственные действительно натуральные насыщенные фиолетовые ягоды, а пигменты, которые придают чернике их уникальный цвет, называются антоцианами", - говорит медик.

Черника - это ягода с наибольшим количеством антоцианов. Так, 100 граммов черники содержат около 170 мг антоцианов.

Фото: Черника очень полезна (pixabay)

Лучший антиоксидант

Исследования показали, что природные антоцианы являются самыми эффективными антиоксидантами в мире, а их антиоксидантная способность в 50 раз превосходит витамин Е и в двадцать раз превышает витамин С.

Антоцианы являются врагом свободных радикалов, они могут защищать кожу, повышать упругость и прочность кожи, а также замедлять процесс ее старения.

Природные антоцианы, содержащиеся в чернике, могут усваиваться организмом человека на 100%. Антоцианы можно обнаружить в крови через 40 минут после употребления черники.

Врач пишет, что черника известна как "королева борьбы со старением".

Она также входит в пятерку здоровых фруктов по версии Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации.

Ранее ученые выяснили, какой фрукт является важной частью рациона долгожителей.

Кроме того врач рассказала, что произойдет с организмом, если часто есть лимоны с кожурой.

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