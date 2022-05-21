"Королева в борьбе со старением": ученые назвали самую полезную ягоду в мире

Речь идет о сладкой душистой украинской чернике.

Почему ягода такая супер полезная

"Черника - единственные действительно натуральные насыщенные фиолетовые ягоды, а пигменты, которые придают чернике их уникальный цвет, называются антоцианами", - говорит медик.

Черника - это ягода с наибольшим количеством антоцианов. Так, 100 граммов черники содержат около 170 мг антоцианов.

Фото: Черника очень полезна (pixabay)

Лучший антиоксидант

Исследования показали, что природные антоцианы являются самыми эффективными антиоксидантами в мире, а их антиоксидантная способность в 50 раз превосходит витамин Е и в двадцать раз превышает витамин С.

Антоцианы являются врагом свободных радикалов, они могут защищать кожу, повышать упругость и прочность кожи, а также замедлять процесс ее старения.

Природные антоцианы, содержащиеся в чернике, могут усваиваться организмом человека на 100%. Антоцианы можно обнаружить в крови через 40 минут после употребления черники.

Врач пишет, что черника известна как "королева борьбы со старением".

Она также входит в пятерку здоровых фруктов по версии Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации.