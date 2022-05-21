"Королева в борьбе со старением": ученые назвали самую полезную ягоду в мире

Ученые назвали супер ягоду, имеющую свойства бороться со старением. Она входит в пятерку самых здоровых фруктов и ягод мира. А вещества, которые содержит ягода, в пятьдесят раз полезнее витаминов Е и С.
Об этом сообщила врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Речь идет о сладкой душистой украинской чернике.
"Черника - единственные действительно натуральные насыщенные фиолетовые ягоды, а пигменты, которые придают чернике их уникальный цвет, называются антоцианами", - говорит медик.
Черника - это ягода с наибольшим количеством антоцианов. Так, 100 граммов черники содержат около 170 мг антоцианов.
Фото: Черника очень полезна (pixabay)
Исследования показали, что природные антоцианы являются самыми эффективными антиоксидантами в мире, а их антиоксидантная способность в 50 раз превосходит витамин Е и в двадцать раз превышает витамин С.
Антоцианы являются врагом свободных радикалов, они могут защищать кожу, повышать упругость и прочность кожи, а также замедлять процесс ее старения.
Природные антоцианы, содержащиеся в чернике, могут усваиваться организмом человека на 100%. Антоцианы можно обнаружить в крови через 40 минут после употребления черники.
Врач пишет, что черника известна как "королева борьбы со старением".
Она также входит в пятерку здоровых фруктов по версии Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации.
Ранее ученые выяснили, какой фрукт является важной частью рациона долгожителей.
Кроме того врач рассказала, что произойдет с организмом, если часто есть лимоны с кожурой.