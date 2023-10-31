Чарльз III вирішив "використати" Девіда Бекхема для цікавої мети: що відомо

Король Чарльз III запросив Бекхема на вечерю

Де зустрінуться Бекхем і Король, ще не вирішено, але ця зустріч, безумовно, може принести користь колишньому капітану збірної Англії, який не приховував свого бажання отримати лицарське звання.

Для Чарльза позитивна сторона виявилась ще більшою, оскільки знаковий статус Девіда може допомогти змінити долю благодійної організації, до якої король глибоко прив’язаний.

Оскільки Чарльз не просто намагається допомогти Фонду, який був великою частиною його життя і безсумнівно, зробив величезну користь - він хоче повністю оновити його бренд.

Але поки цей фонд не є власністю короля, та наразі помічники намагаються переконати невелику групу власників фонду передати авторські права. А Чарльз III тим часом спілкується з зірками.

Король Чарльз III запросив Девіда Бекхема на вечерю (фото: Getty images)

Що відомо про благодвійний фонд

У фонду є серйозні проблеми й щодня королю доводиться працювати з червоними скриньками урядових документів, вирішуючи нагальні проблеми вдома та за кордоном.

Головним є те, що розслідування щодо них припинено, а шотландський регулятор благодійних організацій заявив, що задоволений тим, що благодійна організація продовжує свою діяльність.

Цей щасливий розвиток подій надихнув Фонд і Чарльза планувати майбутнє. А це означає позбутися тіні минулого та залучати нові обличчя з гарною репутацією та великим впливом.

Король Чарльз III запросив Девіда Бекхема на ділову вечерю (фото: Getty images)

Отже, ребрендинг є ознакою справжньої відданості Чарльза Фонду та рішучості захистити свою спадщину. Однак спочатку він повинен зміцнити репутацію Фонду.

І саме для рятування фонду король зустрінеться з всесвітньо відомим футболістом, який має велику аудиторію та зможе відновити репутацію "The Prince's Foundation".