Історія кохання Девіда та Вікторії Бекхемів у 20 фотографіях

Девід і Вікторія Бекхеми одружені вже багато років. Можна сказати, що їхній шлюб є одним із найдовших серед знаменитостей і він виглядає щасливим.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Today та Instagram Вікторії та Девіда Бекхемів.

Історія кохання Девіда і Вікторії Бекхемів у фото

Вони почали зустрічатися ще у далекому 1997 році і одружилися через 2 роки - в липні 1999 року. За весь час свого подружнього життя, вони народили чотирьох дітей та досягли успіху у різних галузях діяльності.

Вікторія та Девід (фото: Getty images)

У 1998 році пара оголосила про заручини

Вікторія та Девід оголошують про заручини (фото:Getty images)

4 березня 1999 року у пари народився первісток, син Бруклін - це стало неймовірною подією у житті Вікторії та Девіда. Оскільки перша дитина завжди щось незвичне та даруюче щастя.

Народження Брукліна (фото: instagram.com/victoriabeckham)

А ось в липні 1999 року вони нарешті одружуються в замку Латтрелстаун поблизу Дубліна в Ірландії.

Весілля Вікторії та Девіда (фото: instagram.com/davidbeckham)

Другий син Ромео, у пари народився 1 вересня 2002 року. А вже через рік у 2003 родина переїжджає в Іспанію.

Другий син Ромео з'явився на світ (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Переїзд до Іспанії у 2003 році (фото: WireImage)

Третя дитина пари - син Круз, народився вже в Мадриді 20 лютого 2005 року.

Народження Круза (фото: instagram.com/davidbeckham)

У 2007 році Девід Бекхем підписав багаторічний контракт з футбольною командою LA Galaxy і вся родина переїхала у Лос-Анджелес.

Перехід в інший клуб (фото: instagram.com/davidbeckham)

У 2009 році пара відзначила 10 років спільного життя.

Ювілей з дня весілля (фото: instagram.com/davidbeckham)

У липні 2011 року у пари народжується донечка Гарпер.

Народження доньки (фото: instagram.com/davidbeckham)

Оскільки у 2013 році Девід завершив кар’єру футболіста - вся родина повернулась у Лондон.

Повернення до Лрндона ( фото: instagram.com/davidbeckham)

У січні 2017 року Девід Бекхем визнав, що через багато років після розкішного весілля пари вони вирішили поновити свої обітниці без шуму.

Архів родини Бекхемів (фото: instagram.com/davidbeckham)

У 2019 році пара відсвяткувала 20 років спільного життя у шлюбі.

20-річчя шлюбу (фото: instagram.com/davidbeckham)

У квітні 2022 року Бекхеми були присутні на весіллі свого старшого сина Брукліна і його дружини, зірки серіалу "Мотель Бейтс" Ніколи Пельц.

Весілля Брукліна (фото: instagram.com/davidbeckham)

У липні 2023 року пара відзначила 24 роки з дня свого весілля.

Річниця Вікторії та Девіда (фото: instagram.com/davidbeckham)

У жовтні 2023 року вийшов фільм про їхню родину, на прем’єрі якого, зібралась вся родина.

Прем'єра фільму (фото: instagram.com/davidbeckham)

Бекхеми зараз ( instagram.com/victoriabeckham)