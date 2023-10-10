Історія кохання Девіда та Вікторії Бекхемів у 20 фотографіях
Девід і Вікторія Бекхеми одружені вже багато років. Можна сказати, що їхній шлюб є одним із найдовших серед знаменитостей і він виглядає щасливим.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію кохання родини Бекхемів, яке пережило багато складнощів.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Today та Instagram Вікторії та Девіда Бекхемів.
Історія кохання Девіда і Вікторії Бекхемів у фото
Вони почали зустрічатися ще у далекому 1997 році і одружилися через 2 роки - в липні 1999 року. За весь час свого подружнього життя, вони народили чотирьох дітей та досягли успіху у різних галузях діяльності.
Вікторія та Девід (фото: Getty images)
У 1998 році пара оголосила про заручини
Вікторія та Девід оголошують про заручини (фото:Getty images)
4 березня 1999 року у пари народився первісток, син Бруклін - це стало неймовірною подією у житті Вікторії та Девіда. Оскільки перша дитина завжди щось незвичне та даруюче щастя.
Народження Брукліна (фото: instagram.com/victoriabeckham)
А ось в липні 1999 року вони нарешті одружуються в замку Латтрелстаун поблизу Дубліна в Ірландії.
Весілля Вікторії та Девіда (фото: instagram.com/davidbeckham)
Другий син Ромео, у пари народився 1 вересня 2002 року. А вже через рік у 2003 родина переїжджає в Іспанію.
Другий син Ромео з'явився на світ (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Переїзд до Іспанії у 2003 році (фото: WireImage)
Третя дитина пари - син Круз, народився вже в Мадриді 20 лютого 2005 року.
Народження Круза (фото: instagram.com/davidbeckham)
У 2007 році Девід Бекхем підписав багаторічний контракт з футбольною командою LA Galaxy і вся родина переїхала у Лос-Анджелес.
Перехід в інший клуб (фото: instagram.com/davidbeckham)
У 2009 році пара відзначила 10 років спільного життя.
Ювілей з дня весілля (фото: instagram.com/davidbeckham)
У липні 2011 року у пари народжується донечка Гарпер.
Народження доньки (фото: instagram.com/davidbeckham)
Оскільки у 2013 році Девід завершив кар’єру футболіста - вся родина повернулась у Лондон.
Повернення до Лрндона ( фото: instagram.com/davidbeckham)
У січні 2017 року Девід Бекхем визнав, що через багато років після розкішного весілля пари вони вирішили поновити свої обітниці без шуму.
Архів родини Бекхемів (фото: instagram.com/davidbeckham)
У 2019 році пара відсвяткувала 20 років спільного життя у шлюбі.
20-річчя шлюбу (фото: instagram.com/davidbeckham)
У квітні 2022 року Бекхеми були присутні на весіллі свого старшого сина Брукліна і його дружини, зірки серіалу "Мотель Бейтс" Ніколи Пельц.
Весілля Брукліна (фото: instagram.com/davidbeckham)
У липні 2023 року пара відзначила 24 роки з дня свого весілля.
Річниця Вікторії та Девіда (фото: instagram.com/davidbeckham)
У жовтні 2023 року вийшов фільм про їхню родину, на прем’єрі якого, зібралась вся родина.
Прем'єра фільму (фото: instagram.com/davidbeckham)
Бекхеми зараз ( instagram.com/victoriabeckham)
Раніше ми розповідали про те, що Девід і Бруклін Бекхеми простих в дружини не беруть.
А також писали про те, що Бекхем спіймав свою дружину на брехні під час інтерв'ю про бідне дитинство.