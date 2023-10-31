Чарльз III решил "использовать" Дэвида Бекхэма для интересной цели: что известно

Король Чарльз III пригласил Бекхэма на ужин

Где встретятся Бекхэм и Король, еще не решены, но эта встреча, безусловно, может принести пользу бывшему капитану сборной Англии, который не скрывает своего желания получить рыцарское звание.

Для Чарльза положительная сторона оказалась еще больше, поскольку знаковый статус Дэвида может помочь изменить судьбу благотворительной организации, к которой король глубоко привязан.

Поскольку Чарльз не просто пытается помочь Фонду, который был большой частью его жизни и несомненно, сделал огромную пользу - он хочет полностью обновить его бренд.

Пока этот фонд не является собственностью короля, но помощники пытаются убедить небольшую группу владельцев фонда передать авторские права. А Чарльз III в это время общается со звездами.

Король Чарльз III пригласил Дэвида Бекхэма на ужин (фото: Getty images)

Что известно о благотворительном фонде

У фонда есть серьезные проблемы и каждый день королю приходится работать с красными ящиками правительственных документов, решая неотложные проблемы дома и за рубежом.

Главное то, что расследование по ним прекращено, а шотландский регулятор благотворительных организаций заявил, что доволен тем, что благотворительная организация продолжает свою деятельность.

Это счастливое развитие событий вдохновило Фонд и Чарльза планировать будущее. А это значит избавиться от тени прошлого и привлекать новые лица с хорошей репутацией и большим влиянием.

Король Чарльз III пригласил Дэвида Бекхэма на деловой ужин (фото: Getty images)

Следовательно, ребрендинг является признаком подлинной преданности Чарльза Фонду и решимости защитить свое наследие. Однако сначала он должен укрепить репутацию Фонда.

И именно для спасения фонда король встретится со всемирно известным футболистом, у которого большая аудитория и сможет восстановить репутацию "The Prince's Foundation".