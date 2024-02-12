Король Чарльз III вперше після початку лікування вийшов на прогулянку з дружиною (фото)

Король Чарльз III вийшов на прогулянку з дружиною після початку лікування

Король Чарльз здійснив свою першу публічну прогулянку з королевою Каміллою після того, як розпочав курс лікування від раку.

75-річний монарх з'явився на службі в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, Норфолк. Чарльз III досить бадьоро гуляв за руку з дружиною і потрапив в об’єктив камер. Король радісно та спокійно помахав фотографам, коли він прямував до церкви.

Король має не лише гарний вигляд, а ще й досить модний, оскільки він був одягнений в елегантне темно-коричневе пальто і темно-сірі класичні штани, а також монарх взув коричневі чоботи у тон до пальта.

Король Чарльз на прогулянці з дружиною (фото: facebook.com/HisMajestyTheKing.CharlesIII)

Також Чарльз тримав блакитну парасольку й усміхався, йдучи поруч зі своєю дружиною, яка також була дуже стильно одягнена. Королева постала у білому пальто і чорному капелюсі.

Здається, лікування йде лише на користь королю і поки не дає побічних ефектів, які можуть погіршувати стан, як фізичний, так і моральний.

Нагадаємо, що днями монарх звернувся до людей, колег, рідних та подякував за кожне щире побажання та слова підтримки, які він почув та прочитав. І варто визнати, що королю дійсно дуже потрібна ця підтримка та віра у нього та його одужання.

А особливо, Чарльзу III важливо відчувати це від його родини. Навіть принц Гаррі прилетів до батька заради зустрічі та для того, щоб впевнитися, що з монархом все не так погано. Щоправда, зустріч була недовгою, проте зважаючи на їхню ситуацію, це вже великий крок для обох.

Король Чарльз на прогулянці з дружиною (фото: facebook.com/HisMajestyTheKing.CharlesIII)