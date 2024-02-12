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Король Чарльз III впервые после начала лечения вышел на прогулку с женой (фото)

Король Чарльз III (фото: facebook.com/HisMajestyTheKing.CharlesIII)
Автор: Юлия Любченко

Недавно у короля Чарльза III был обнаружен рак, после чего он активно начал лечение. И следует сказать, что публичными прогулками он демонстрирует свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Король Чарльз III вышел на прогулку с женой после начала лечения

Король Чарльз совершил свою первую публичную прогулку с королевой Камиллой после того, как начал курс лечения от рака.

75-летний монарх появился на службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк. Чарльз III довольно бодро гулял за руку с супругой и попал в объектив камер. Король радостно и спокойно помахал фотографам, направляясь в церковь.

Король выглядит не только красиво, но и довольно модно, поскольку он был одет в элегантное темно-коричневое пальто и темно-серые классические брюки, а также монарх надел коричневые сапоги в тон к пальто.

Король Чарльз на прогулке с женой (фото: facebook.com/HisMajestyTheKing.CharlesIII)

Также Чарльз держал голубой зонтик и улыбался, идя рядом со своей женой, которая тоже была очень стильно одета. Королева предстала в белом пальто и черной шляпе.

Кажется, лечение идет только на пользу королю и пока не дает побочных эффектов, которые могут усугублять состояние как физическое, так и моральное.

Напомним, что на днях монарх обратился к людям, коллегам, родным и поблагодарил за каждое искреннее пожелание и слова поддержки, которые он услышал и прочитал. И следует признать, что королю действительно очень нужна эта поддержка и вера в него и его выздоровление.

А в особенности, Чарльзу III принципиально ощущать это от его семьи. Даже принц Гарри прилетел к отцу ради встречи и чтобы убедиться, что с монархом все не так плохо. Правда, встреча была недолгой, однако ввиду их ситуации это уже большой шаг для обоих.

Король Чарльз на прогулке с женой (фото: facebook.com/HisMajestyTheKing.CharlesIII)

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Чарльз IIIКоролевская семья