"Короче", "шо", "кстаті": які слова-суржики краще не вживати, бо будете мати безглуздий вигляд

Використання української мови у своєму мовленні - це не тільки передача думок, й спосіб самовираження, який відображає нашу культуру та ідентичність. Однак слова-суржики можуть суттєво зіпсувати враження про вас.
Які слова-суржики потрібно прибрати зі свого лексикону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.
"Поняв" або "пойняв" - замість зрозумів. Такі слова можуть здаватися грубими та простакуватими.
"Вобщем" - замість "загалом", "отож" - це запозичення з російської, яке знижує ваш рівень мовлення.
"Кстаті" - замість "до речі". Це слово робить мову більш "домашньою", що може бути недоречним у формальних ситуаціях. А це слово - суржик.
"Нє" - замість "ні". Спотворює мову, може викликати враження несерйозного ставлення.
"Шо" - замість "що". Хоч це слово вживається доволі часто у розмовах, воно у формальному контексті буде виглядати недоречним.
Ще варіанти:
"Капець" - замість "Дивовижно!" або "Жах!"
"Прикинь" - замість "Уявляєш"
"Короче" - замість "загалом"
"Всмислі" - замість "тобто"
"Тіпа" - замість "ніби"
"Воопше" - замість "зовсім"
"Канєшно" - замість "звісно"
"Блін" - замість "трясця"
Варто пам'ятати, що мова - підкреслює нашу ерудованість, вихованість та ідентичність. Тому важливо використовувати правильні слова у будь-яких розмовах та взаєминах, щоб справляти на співрозмовника гарне враження.
Раніше ми писали про те, чому слово "горбушка" - це суржик та якими словами його замінити.
А ще писали про те, коли в українській мові можна вживати слова "що" та "шо".