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Коли в українській мові вживати "що", а коли "шо" і чи є ці варіанти правильними?

Субота 16 листопада 2024 08:00
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Коли в українській мові вживати "що", а коли "шо" і чи є ці варіанти правильними? Коли правильно вживати "що", а коли "шо" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В розмовній та письмовій мові використовують часто "що" та "шо". Як розібратися, який варіант правильний, і чи завжди це питання граматики? Відповіді шукаємо у мовних нормах та живій розмовній мові.

Який з варіантів насправді коректний, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення в Instagram тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи.

Слово "що" бере початок від староукраїнського "чьто" і з часом стало офіційною формою займенника та сполучника в українській мові.

"Що" використовується у письмовій та публічній мові, для позначення предмета або для формулювання запитання. Цю форму вживають в офіційних документах, наукових працях та публічних виступах та презентаціях.

Слово "шо" є неофіційною версією слова "що", яка використовується в розмовній та неформальній комунікації. Це наддіалектна форма слова, яка виникла через спрощення вимови та інтерпретації в різних регіонах України.

Ця форма не є суржиком, тому що це давній варіант слова, який виник ще до суржику. Слово "шо" вважається коректним у побутовому спілкуванні, але не вважається частиною літературної мови.

Отже, слово "що" вживається в офіційних та формальних ситуаціях. Наприклад: "Що ви сьогодні робите?" або "Я знаю, що буду робити завтра".

А слово "шо" вживається у розмовному стилі, що характерно для усної та побутової мови. Наприклад: "Шо ти робиш?" або "Шо це?".

Раніше ми писали про те, які слова в українській мові починаються з "и".

А також згадували про те, чому вислів "оточуюче середовище" неправильний.

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