"Короче", "шо", "кстаті": какие слова-суржики лучше не употреблять, так как будете выглядеть бессмысленно

"Поняв" или "пойняв" - вместо понял. Такие слова могут казаться грубыми и простоватыми.

"Вобщем" - вместо "загалом", "отож" - это заимствование из русского, которое снижает ваш уровень речи.

"Кстаті" - вместо "до речі". Это слово делает язык более "домашним", что может быть неуместным в формальных ситуациях. А это слово - суржик.

"Нє" – вместо "ні". Искажает язык, может вызвать впечатление несерьезного отношения.

"Шо" - вместо "що". Хотя это слово часто употребляется в разговорах, оно в формальном контексте будет выглядеть неуместным.

Еще варианты:

"Капець" - вместо "Дивовижно!" или "Жах!"

"Прикинь" - вместо "Уявляєш"

"Короче" - вместо "в общем"

"Всмислі" - вместо "тобто"

"Тіпа" - вместо "ніби"

"Воопше" - вместо "зовсім"

"Конєшно" - вместо "звісно"

"Блін" - вместо "трясця"

Следует помнить, что речь - подчеркивает нашу эрудированность, воспитанность и идентичность. Поэтому важно использовать правильные слова в любых разговорах и взаимоотношениях, чтобы производить на собеседника хорошее впечатление.