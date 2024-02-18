"Коробка пошматована": клієнтка "Нової пошти" публічно поскаржилася на сервіс (фото)

Клієнтка компанії "Нова пошта" залишила публічну скаргу на компанію. Її обурило одразу декілька проблем, з якими вона стикнулася. Одна з них - "пошматована" посилка.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), свою скаргу жінка залишила у коментарях під дописом на сторінці "НП" у Facebook .

Що трапилося

Так, жінка написала, що дуже розчарована сервісом. Вона поскаржилася на працівників відділень компанії.

"Вдруге на відділенні мене змушують перекладати з мого ящика у ваш, вдруге відмовляють в відправленні з відділення, бо "велика коробка", а на вагах 7-12 кг, тому "їдьте на великогабаритне відділення", ну а тепер взагалі коробка приїхала пошматована. Що за сервіс, що за ставлення до споживачів та до посилок!", - заявила клієнтка.

Клієнтка поскаржилася на "Нову пошту" (скріншот)

Також вона показала, як виглядає та сама "пошматована" коробка. На фото дійсно можна помітити, що посилку було пошкоджено.

Реакція "НП"

Компанія швидко відреагувала на скаргу. Представники "НП" спочатку попросили, аби жінка надала більше інформацію про свою посилку. А потім компанія перепросила.

Як відреагували в "НП" (скріншот)

"Нам дуже прикро, що так сталося. Дуже добре, що вміст посилочки залишився неушкоджений", - написали представники "НП" та запропонували клієнтці компенсацію вартості послуг.