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"Нова пошта" потрапила у скандал через книгу про "Азов": деталі

Понеділок 05 лютого 2024 19:24
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"Нова пошта" потрапила у скандал через книгу про "Азов": деталі Що відомо про скандал (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Видавництво RAINSHOUSE звинуватило "Нову пошту" у тому, що в одному з відділень компанії відмовлялися брати на відправку книгу про "Азов". Людина, яка хотіла надіслати такий примірник за кордон, називала цю ситуацію "фарсом". А потім інцидент прокоментували й у "НП".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал видавництва.

З чого усе почалося

"Нова Пошта вважає книгу про АЗОВ екстремістським матеріалом, а символ "Ідея Nації" - неонацистською символікою", - йдеться у заяві видавництва.

Неприємна ситуація виникла тоді, коли людина купила книгу "Що таке АЗОВ з України?" та хотіла відправити її до Німеччини друзям, міжнародною посилкою. У відділенні "НП" її приймати не захотіли.

"Кажуть, взагалі таке не відправлять за кордон ні в якому випадку, бо "заборонено". Ситуація склалась в місті Київ, відділення № 55", - розповіли у видавництві.

Окрім цього, представники видавництва показали відео, яке було знято під час того, як у "Новій пошті" відмовилися" приймати книгу. Працівник компанії не зміг пояснити, чому саме такі посилки "заборонені".

Чим усе закінчилося

Згодом у видавництві розповіли, що людина змогла відправити книгу, але в іншому відділенні "НП". Відправник "ледь вмовив касира" та у листуванні назвав цю ситуацію "фарсом".

&quot;Нова пошта&quot; потрапила у скандал через книгу про &quot;Азов&quot;: деталі

Книгу усе ж відправили (скріншот)

А вже потім з'явилася реакція "Нової пошти". Компанія вибачилася й назвала ситуацію "непорозумінням", а також додала, що "відправника некоректно проконсультували".

&quot;Нова пошта&quot; потрапила у скандал через книгу про &quot;Азов&quot;: деталі

Реакція "Нової пошти" (скріншот)

У відповідь на це видавництво подякувало читачам за підтримку. Також воно висловило надію, що більше нічого подібного не станеться.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що на київському базарі вмикають російські пісні та цинічно кепкують з людей.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що скандальна Фаріон назвала Львів "містом диверсантів" та принизила російськомовних українців.

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