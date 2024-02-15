ТЦК надіслав повістку "азовцю", якого РФ тримає у полоні вже 21 місяць: деталі скандалу

Дружина старшого сержанта бригади "Азов" та захисника Маріуполя Степана "Байди" Головка, який перебуває у російському полоні вже 21 місяць, поскаржилася на неприємний інцидент. На адресу, де зареєстрований її чоловік, Салтівський РТЦК Харкова надіслав повістку.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook .

Полоненому "азовцю" виписали повістку - як це сталося

Так, дружина військового розповіла, що на ім'я її чоловіка прислали повістку. При цьому Головко вже 21 місяць перебуває у полоні. Вона спробувала з'ясувати, як взагалі таке сталося, але відповідь їй не дали.

"Салтівський РТЦК та СП м. Харкова так любить мого чоловіка, бійця бригади Азов НГУ, захисника Маріуполя, котрий після виходу з Азовсталі вже 21 місяць знаходиться в полоні, що на 14 лютого прислав йому валентинку у вигляді повістки", - розповіла жінка.

"У відповідь на мій дзвінок черговий РТЦК мені, військовослужбовцю ЗСУ, запропонував взяти відпустку та приїхати до Харкова для вирішення цього питання. Нагадую, майже два роки полону - районний військкомат навіть не знає що людина на службі.", - додала вона.

"Азовцю", який перебуває у полоні, виписали повістку (скріншот)

Скандал з повісткою для полоненого - історія отримала продовження

Згодом дружина "азовця" зробила ще один допис. Вона відповіла, усім, хто вважає, що повістка в дверях для полоненого азовця, це "нічого страшного".

"Нагадую, що повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків. Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання даної повістки?" - зазначила вона.

Дружина "азовця" обурилася через інцидент (скріншот)

Окрім цього, жінка нагадала начальнику Салтівського РТЦК та СП міста Харкова, підполковнику Березюку, про відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки.

"Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом", - додала Ганна.

Після цього дружина "азовця" розповіла, скільки днів її чоловік перебуває у полоні. Головка тримають у неволі вже майже 1 рік і 9 місяців.

Допис дружини "азовця" (скріншот)

"640 днів полону після виходу за наказом з території заводу "Азовсталь". 640 днів пекла в російських катівнях. І, так само, 640 днів повної неповаги з боку місцевих РТЦК та СП", - написала вона.