"Коробка разорвана": клиентка "Новой почты" публично пожаловалась на сервис (фото)

Клиентка компании "Новая почта" оставила публичную жалобу на компанию. Ее возмутило сразу несколько проблем, с которыми она столкнулась. Одна из них - "разорванная" посылка.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), свою жалобу женщина оставила в комментариях под постом на странице "НП" в Facebook .

Что случилось

Так, женщина написала, что очень разочарована сервисом. Она пожаловалась на работников отделений компании.

"Повторно на отделении меня заставляют перекладывать из моего ящика в ваш, второй раз отказывают в отправлении из отделения, потому что "большая коробка", а на весах 7-12 кг, поэтому "езжайте на крупногабаритное отделение", ну а теперь вообще коробка приехала разоварванная. Что за сервис, что за отношение к потребителям и посылкам!", - заявила клиентка.

Клиентка пожаловалась на "Новую почту" (скриншот)

Также она показала, как выглядит та самая "разорванная" коробка. На фото действительно можно заметить, что посылка была повреждена.

Реакция "НП"

Компания быстро отреагировала на жалобу. Представители "НП" сначала попросили, чтобы женщина предоставила больше информации о своей посылке. А потом компания извинилась.

Как отреагировали в "НП" (скриншот)

"Нам очень досадно, что так произошло. Очень хорошо, что содержимое посылки осталось невредимым", - написали представители "НП" и предложили клиентке компенсацию стоимости услуг.