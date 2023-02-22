Корм чи натуральна їжа: чим найкраще годувати домашніх тварин

Часто власники собак та котів не знають, чим краще годувати тварин, щоб вони почувались добре. Багато господарів рідко задумуються над раціоном своїх собак та годують їх їжею зі столу, що може суттєво зашкодити здоров’ю тварини.
Про це повідомила ветеринар, дієтолог та зоопсихолог Лідія Лободіна в Instagram.
Зараз на ринку є сотні брендів корму. Тому важливо обрати якісний продукт з натуральним складом та високою засвоюваністю.
Корм - найпростіший, найзручніший та найшвидший спосіб годівлі улюбленця. Він збалансований за поживними речовинами.
Корм потрібно обрати відповідно до породи, віку, статі та особливих потреб тварини. Ветеринар радить завжди уважно читати етикетку зі складом. За нестачі певних речовин слід додавати вітамінно-мінеральні добавки.
Натуральний раціон має бути ретельно збалансованим та орієнтованим на потреби улюбленця.
До переваг натурального раціону ветеринар віднесла:
Однак, така їжа швидко псується, тому треба приділяти достатньо часу на приготування свіжої порції. До того ж до раціону обов‘язково потрібно додавати вітамінно-мінеральні добавки.
Це поєднання годівлі кормом та натуральною їжею. Перевагою є різноманіття смаків та консистенції їжі.
Однак, до недоліків змішаного раціону відносять:
Ветеринар каже, що немає кращого раціону, є правильно та індивідуально підібраний раціон, який відповідає усім потребам тварини.
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