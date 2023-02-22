Корм или натуральная пища: чем лучше кормить домашних животных

Часто владельцы собак и кошек не знают, чем лучше кормить животных, чтобы они чувствовали себя хорошо. Многие хозяева редко задумываются о рационе своих собак и кормят их едой со стола, что может существенно навредить здоровью животного.
Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.
Сейчас на рынке сотни брендов корма. Поэтому важно выбрать качественный продукт с натуральным составом и высокой усвояемостью.
Корм - самый простой, удобный и быстрый способ кормления любимца. Он сбалансирован по питательным веществам.
Корм нужно выбрать в соответствии с породой, возрастом, полом и особыми потребностями животного. Ветеринар советует всегда внимательно читать этикетку с составом. При недостатке определенных веществ следует добавлять витаминно-минеральные добавки.
Натуральный рацион должен быть тщательно сбалансирован и ориентирован на потребности любимца.
К преимуществам натурального рациона ветеринар отнес:
Однако такая пища быстро портится, поэтому нужно уделять достаточно времени на приготовление свежей порции. К тому же в рацион обязательно нужно добавлять витаминно-минеральные добавки.
Это сочетание кормления кормом и натуральной пищей. Преимуществом есть разнообразие вкусов и консистенции пищи.
Однако к недостаткам смешанного рациона относят:
Ветеринар говорит, что нет лучшего рациона, есть правильно и индивидуально подобранный рацион, отвечающий всем потребностям животного.
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