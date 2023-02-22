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Корм или натуральная пища: чем лучше кормить домашних животных

Какой рацион лучше подходит для домашних животных (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто владельцы собак и кошек не знают, чем лучше кормить животных, чтобы они чувствовали себя хорошо. Многие хозяева редко задумываются о рационе своих собак и кормят их едой со стола, что может существенно навредить здоровью животного.

Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.

Преимущества корма

Сейчас на рынке сотни брендов корма. Поэтому важно выбрать качественный продукт с натуральным составом и высокой усвояемостью.

Корм - самый простой, удобный и быстрый способ кормления любимца. Он сбалансирован по питательным веществам.

Корм нужно выбрать в соответствии с породой, возрастом, полом и особыми потребностями животного. Ветеринар советует всегда внимательно читать этикетку с составом. При недостатке определенных веществ следует добавлять витаминно-минеральные добавки.

Натуральный рацион

Натуральный рацион должен быть тщательно сбалансирован и ориентирован на потребности любимца.

К преимуществам натурального рациона ветеринар отнес:

  • Известен точный состав рациона и происхождение продуктов;
  • Возможно разнообразие продуктов.

Однако такая пища быстро портится, поэтому нужно уделять достаточно времени на приготовление свежей порции. К тому же в рацион обязательно нужно добавлять витаминно-минеральные добавки.

Смешанный рацион

Это сочетание кормления кормом и натуральной пищей. Преимуществом есть разнообразие вкусов и консистенции пищи.

Однако к недостаткам смешанного рациона относят:

  • Необходимо балансировать рацион по питательным веществам;
  • Впоследствии у животного возможны изменения вкусовых предпочтений, поэтому подобрать новые ингредиенты будет сложнее.

Ветеринар говорит, что нет лучшего рациона, есть правильно и индивидуально подобранный рацион, отвечающий всем потребностям животного.

Раньше мы называли болезни, которыми можно заразиться от домашних животных.

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