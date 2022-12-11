Корицу называют спасителем комнатных растений: как подкормить и защитить от болезней
Помочь комнатным растениям лучше расти и бороться с вредителями и болезнями может обычная корица – та же специя, которую мы добавляем в яблочный пирог или глинтвейн.
Как правильно пользоваться корицей, рассказали в Telegram канале Квіти і рослини.
Корица – прекрасный антисептик
Цветоводы советуют, если вы подрезаете корни растения при пересадке, слегка присыпьте их ароматной специей.
Она обладает дезинфицирующим действием и поможет растению адаптироваться к новым условиям, а также хорошо укорениться.
Избавит от мошек в горшке
Если вы столкнулись с проблемой мошек в комнатных растениях, то засыпьте в горшок чайную ложку корицы.
Эксперты говорят, что в такой почве ни муравьи, ни мошки вас не потревожат.
Корица поможет не только вашей выпечке, но и вазонам (фото: pixabay)
Защитит от грибка
Если на листочках растения начинает образовываться плесень, то посыпьте пораженные места корицей. Грибок погибнет и перестанет распространяться.
Удобрение из корицы
Чтобы рассада или комнатное растение выросло крепким и здоровым, необходимо в воду для полива добавить корицу – 0,5 чайной ложки на 2 литра воды.
Раньше мы писали, как приготовить луковую, лимонную или банановую воду для подкормки вазонов.
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