Багато хто це робить: ось за яке порушення ПДР у водіїв можуть забрати права

В Україні водіям категорично заборонено користуватись телефоном під час руху. За таке порушення можна отримати не тільки чималий штраф, а навіть ризикувати життям.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-сторінка патрульної поліції Волинської області та сайт "Дорожній адвокат".

Сума штрафу

Використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, що дає змогу не відволікатися від керування транспортним засобом.

Відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР України, водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність - штраф у розмірі 510 гривень.

"Штрафи ніщо у порівнянні з вашою безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху!" - йдеться у повідомленні.

Однак, якщо така розмова змусила інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або прийняти інші заходи безпеки, то штраф збільшується до 1445 грн або може бути позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року (частина 5 статті 122 КУпАП). У цьому випадку поліцейський складає протокол, який передається до суду.

Разом зі складанням протоколу, поліцейський тимчасово забирає посвідчення водія до вирішення справи у суді. Посвідчення водія зберігається в поліцейському відділенні до прийняття рішення суду у справі. Протягом цього періоду водію видається тимчасовий талон на право керування.

Чому небезпечно використовувати телефон під час руху

Річ у тому, що для перемикання уваги водія з дорожньої обстановки на телефон, потрібно досить велика мозкова активність, яка знижує увагу водія і створює небезпеку вчасно не зреагувати на ситуацію, що змінилася.

Найбільш актуально це в умовах складної дорожньої обстановки, під час складних погодних умов, в темний час доби. Особливо схильні до ризику втомлені або літні водії.

Як дозволено використовувати телефон

Провідна гарнітура

Це звичайні навушники з мікрофоном. Щоб не натискати рукою прийом виклику, можна в налаштуваннях телефону зробити автовідповідь через необхідну кількість секунд і телефон сам відповість на дзвінок.

Режим гучного зв’язку

Якщо до телефону не підключена гарнітура, можна включити гучний зв’язок на телефоні, покласти його на панель машини і вести розмову.

Безпровідна гарнітура

Гарнітура і телефон з’єднуються по бездротовому каналу через Bluetooth при цьому телефон взагалі не потрібно брати в руки.

Багатофункціональна мультимедійна система автомобіля з підтримкою функції вільні руки (Bluetooth)