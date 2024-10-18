Користувачі Windows отримають ChatGPT прямо на свої пристрої

Деталі нововведення

Як і версія додатка для Mac, ChatGPT на Windows дозволяє задавати питання чат-боту на базі штучного інтелекту в спеціальному вікні, яке ви можете тримати відкритим разом з вашими застосунками. Ви можете швидко отримати доступ до нього, використовуючи клавіші Alt + Space.

Він також дозволяє завантажувати файли та фотографії в ChatGPT і надає доступ до попередньої версії моделі OpenAI o1, здатної "розмірковувати". Однак у додатку, як і раніше, відсутні деякі можливості, такі як розширений голосовий режим.

Незабаром після того, як OpenAI запустила свый застосунок ChatGPT на Mac у червні, розробник виявив вразливість безпеки, яка дозволяла зберігати розмови у вигляді звичайного тексту. З того часу OpenAI усунула цю проблему і тепер шифрує дані, що локально зберігаються.

Незважаючи на те, що використовувати додатки ChatGPT Plus, Enterprise, Team та Edu на Windows можуть лише підписники, OpenAI заявляє, що планує зробити його доступним для всіх цього року.