Пользователи Windows получат ChatGPT прямо на свои устройства

Детали нововведения

Как и версия приложения для Mac, ChatGPT на Windows позволяет вам задавать вопросы чат-боту на базе искусственного интеллекта в специальном окне, которое вы можете держать открытым вместе с вашими приложениями. Вы можете быстро получить доступ к нему доступ, используя сочетание клавиш Alt + Space.

Он также позволяет загружать файлы и фотографии в ChatGPT и предоставляет доступ к предварительной версии модели OpenAI o1, способной "рассуждать". Однако в приложении по-прежнему отсутствуют некоторые возможности, такие как расширенный голосовой режим.

Вскоре после того, как OpenAI запустила свое приложение ChatGPT на Mac в июне, разработчик обнаружил уязвимость безопасности, которая позволяла сохранять разговоры в виде обычного текста. С тех пор OpenAI устранила эту проблему и теперь шифрует локально хранимые данные.

Несмотря на то, что использовать приложение ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu на Windows могут только подписчики, OpenAI заявляет, что планирует сделать его доступным для всех в этом году.