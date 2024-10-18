Пользователи Windows получат ChatGPT прямо на свои устройства
Компания OpenAI объявила о начале тестирования предварительной версии приложения ChatGPT для Windows - своей платформы чат-ботов на базе искусственного интеллекта.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Детали нововведения
Как и версия приложения для Mac, ChatGPT на Windows позволяет вам задавать вопросы чат-боту на базе искусственного интеллекта в специальном окне, которое вы можете держать открытым вместе с вашими приложениями. Вы можете быстро получить доступ к нему доступ, используя сочетание клавиш Alt + Space.
Он также позволяет загружать файлы и фотографии в ChatGPT и предоставляет доступ к предварительной версии модели OpenAI o1, способной "рассуждать". Однако в приложении по-прежнему отсутствуют некоторые возможности, такие как расширенный голосовой режим.
Вскоре после того, как OpenAI запустила свое приложение ChatGPT на Mac в июне, разработчик обнаружил уязвимость безопасности, которая позволяла сохранять разговоры в виде обычного текста. С тех пор OpenAI устранила эту проблему и теперь шифрует локально хранимые данные.
Несмотря на то, что использовать приложение ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu на Windows могут только подписчики, OpenAI заявляет, что планирует сделать его доступным для всех в этом году.
Today, ChatGPT Plus, Enterprise, Team, and Edu users can start testing an early version of the Windows desktop app.— OpenAI (@OpenAI) October 17, 2024
Get faster access to ChatGPT on your PC with the Alt + Space shortcut.https://t.co/mv4ACwIhzA https://t.co/Ww6QvBfMnB pic.twitter.com/tkyodezZhv
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