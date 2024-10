Пользователи Windows получат ChatGPT прямо на свои устройства

Как и версия приложения для Mac, ChatGPT на Windows позволяет вам задавать вопросы чат-боту на базе искусственного интеллекта в специальном окне, которое вы можете держать открытым вместе с вашими приложениями. Вы можете быстро получить доступ к нему доступ, используя сочетание клавиш Alt + Space.

Он также позволяет загружать файлы и фотографии в ChatGPT и предоставляет доступ к предварительной версии модели OpenAI o1, способной "рассуждать". Однако в приложении по-прежнему отсутствуют некоторые возможности, такие как расширенный голосовой режим.

Вскоре после того, как OpenAI запустила свое приложение ChatGPT на Mac в июне, разработчик обнаружил уязвимость безопасности, которая позволяла сохранять разговоры в виде обычного текста. С тех пор OpenAI устранила эту проблему и теперь шифрует локально хранимые данные.

Несмотря на то, что использовать приложение ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu на Windows могут только подписчики, OpenAI заявляет, что планирует сделать его доступным для всех в этом году.

Today, ChatGPT Plus, Enterprise, Team, and Edu users can start testing an early version of the Windows desktop app.



Get faster access to ChatGPT on your PC with the Alt + Space shortcut.https://t.co/mv4ACwIhzA https://t.co/Ww6QvBfMnB pic.twitter.com/tkyodezZhv