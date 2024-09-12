Користувачі смартфонів Samsung зіткнуться з новими обмеженнями: подробиці

Samsung вимагатиме від вас створити обліковий запис для отримання оновлень додатків на вашому телефоні Galaxy.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Що відомо про нові обмеження

Galaxy Store є альтернативою або навіть компаньйоном Google Play Store для пристроїв Samsung Galaxy, але незабаром для його використання вам потрібно буде створити обліковий запис Samsung.

Щоб використовувати пристрій Samsung Galaxy, технічно вам не потрібний обліковий запис Samsung, але незабаром він знадобиться для використання Galaxy Store.

Це згідно з повідомленням, яке Samsung розіслала в останньому оновленні Galaxy Store (v6.6.13.10). Будь то для завантаження нових додатків, оновлення існуючих або навіть просто відкриття магазину, Samsung вимагатиме від користувачів бути підписаними в обліковому записі Samsung на своєму пристрої.

“Нова вимога обслуговування: щоб використовувати такі послуги Galaxy Store, як встановлення, завантаження та оновлення додатків, необхідно увійти до свого облікового запису Samsung”, - йдеться в повідомленні.

Важливо, що це включає всі автоматичні оновлення додатків, які раніше працювали без облікового запису.

Використання Galaxy Store не є особливо необхідним для більшості користувачів, але він часто доставляє ключові функції через оновлення застосунків, які недоступні в Google Play.

Тому створення облікового запису в кінцевому підсумку є неминучим, оскільки зрештою деякі з цих додатків можуть перестати працювати, якщо вони не будуть оновлені.

Нова вимога набирає чинності 25 вересня, але варто відзначити, що це оголошення не відображається для всіх користувачів відразу, оскільки останнє оновлення Galaxy Store все ще розгортається.

Це ніяк не вплине на застосунки, завантажені з Google Play Store в будь-якій формі, звідки користувачі в будь-якому випадку отримують більшість своїх додатків, але багато застосунків Samsung покладаються на Galaxy Store для оновлень.

Коли це набуде чинності, це буде лише останнім у серії кроків з боку Samsung, щоб підштовхнути користувачів Galaxy до створення облікового запису.

One UI за останні пару років подвоїв свої зусилля з доймання користувачам, які не підписуються на обліковий запис Samsung, часто виставляючи підказку для реєстрації поверх інших застосунків, відкритих на пристрої.