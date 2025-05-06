Користуєтесь багаторазовими пляшками для води? Лікар назвав головну їхню небезпеку

Повторне використання пляшок для води здається зручним і економним рішенням. Однак, це може становити серйозну загрозу для здоров’я. У звичних на вигляд пляшках накопичуються бактерії, а під впливом температури пластик може виділяти небезпечні хімічні речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського анестезіолога Майро Фігура.

Небезпека багаторазових пляшок води

За словами медика, багаторазові пляшки для води можуть швидко стати розсадником бактерій, якщо їх не чистити належним чином.

Доктор радить щодня мити свої багаторазові пляшки, щоб запобігти появі бактерій.

"Якщо ви щодня наповнюєте одну й ту саму пляшку з водою, можливо, варто зупинитися. Ваша пляшка - це розсадник бактерій. Не буду брехати, вона, мабуть, така ж брудна, як сидіння унітаза. Існує незалежне дослідження, яке показує, що пляшка з водою містить у 40 000 разів більше бактерій, ніж сидіння унітаза", - сказав він.

Він особливо вказав на проблему з кришками пляшок, де бактерії особливо люблять розмножуватися.

Дослідження показало, що пляшки для води з кришкою є ​​розсадником бактерій, оскільки в них міститься в середньому 30 мільйонів колонієутворюючих одиниць (КУО) на пляшку. Натомість, пляшки з кришкою-стискачом виявилися набагато безпечнішими.

Ці показники вказують не лише на кількість присутніх мікробів, але й на їхню здатність до розмноження.

Як очистити багаторазову пляшку для води

Доктор Майро сказав, що нехтування миття може не тільки призвести до гострого захворювання, але хронічний вплив цвілі та біоплівок може спричинити хронічні захворювання.

Мийте пляшки теплою водою з милом або оцтом з харчовою содою після кожного використання. Не забувайте чистити різьбу, носики та гумові ущільнювачі, де ховаються мікроби.

До того ж їй слід дати повністю висохнути на повітрі, щоб запобігти росту бактерій, які процвітають у вологих умовах.