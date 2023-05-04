Користь цього овочу просто неймовірна: як посадити та виростити батат

Чим корисний батат

Бульби батат - соковиті, з ніжною м'якоттю та тонкою шкіркою. Він чимось нагадує картоплю, але на смак набагато солодший і за нього це в народі називають "солодка картопля". У складі є сахароза, глюкоза та фруктоза.

Ще в бататі багато вуглеводів та крохмалю, величезна кількість вітаміну А, фолацину (В9), вітаміну С, вітаміну К, кальцію, калію, магнію, фосфору та натрію. Також є тіамін (в1), рибофлавін (В2), ніацин (В3), вітамін В6, залізо, натрій та цинк.

Особливо батат корисний для жінок, тому що в бульбах містяться фітогормони (прогестерон та естроген), які благотворно впливають на функціонування репродуктивної системи та нормалізують роботу нервової системи. Цей овоч часто радять тим, хто хоче нормалізувати цикл.

Як посадити та виростити батат

Батат дуже теплолюбна рослина і добре розвивається в температурі не нижче +20 градусів. Зібраний батат також потрібно зберігати в теплі – від +13 до +16 градусів та відносної вологості 85%. У правильних умовах він може лежати до пів року та довше.

Більшість сортів батату зараз розмножується вегетативним шляхом - відростками пророщених бульб та відрізками батогів. Залежно від сорту та умов, бульби батат дозрівають за 2-6 місяців.

Для посадки вам знадобляться живці батату або живці, отримані з пророщеного бульби минулого врожаю. Живці повинні бути не менше 20-30 см.

Можна зробити їх самостійно – купіть органічний батат, покладіть його у тепле місце або занурить у воду загостреним кінцем. Через місяць будуть сходи - листя вам не потрібне, тільки коріння. Їх висаджуйте у ґрунт.

Потім їх висаджують у підготовлений ґрунт. Коріння батат пускає дуже швидко. Але перший місяць потрібно підтримувати вологість землі, щоб батат зростав добре.

Швидкі сорти дозрівають у середньому за 90 днів. Грядку для батату вибирайте із сонячного боку - цей овоч потребує освітлення.