Названы топ-5 овощей, которые помогут всегда оставаться в тонусе

Овощи являются источником витаминов и минералов, в которых нуждается организм человека. В частности, это актуально в осенний и зимний период. Специалисты говорят, что употреблять эти продукты нужно в сыром виде, так они наиболее полезны.

Поэтому важно есть овощные супы, запеканки, пироги, рагу и запеченные овощи.

Важно, что растительный белок, который содержится в овощах, может помочь людям, стремящимся похудеть. Это будет способствовать чувствовать себя сытыми.

5 овощей, которые помогут оставаться в "тонусе"

Красный перец

Он богат витамином С, благодаря этому они помогут "отключить" гормон стресса, который заставляет набирать лишний вес.

Также имеется витамин Р, который способствует укреплению и очищению кровеносных сосудов, делает их более эластичными, предотвращает атеросклероз и образование тромбов. Биологически активные вещества паприки помогают разжижать кровь и выступают в роли профилактического средства против развития сердечных заболеваний, инфаркта, инсульта.

Отмечается, что в 200 г этого продукта – 1,48 г белка.

Польза перца (фото: pixabay)

Капуста

Несмотря на то, что капуста очень низкокалорийная, она содержит впечатляющий набор питательных веществ. Она богата на витамины К, С, В6, А, фолиевую кислоту, марганец, кальций, калий, магний, железо, рибофлавин и другие микроэлементы.

Также в ней много белка, поэтому ее нужно есть всем, кто на диете. Для того чтобы повысить мышечную силу.

Белок на 1 стакан: 2,47 грамма

Капуста поможет "в тонусе" (фото: pixabay)

Цукини

Они очень полезны, несмотря на то, что в них всего 2 грамма белка, но при этом всего 27 калорий и дополнительные 2 грамма клетчатки. Их можно обжарить на оливковом масле, как гарнир или приготовить вкусный суп.

Польза цукини (фото: pixabay)

Брокколи

Он поддерживает целостность клеточных мембран и метаболизм. - помогает избежать злокачественных опухолей, в частности, уменьшает риск развития рака. - помогает избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, способствует выведению токсинов и оказывает противовоспалительное действие.

В нем очень много белка. Его можно запекать, варить, готовить супы и добавлять в пироги.

Брокколи поможет оставаться "в тонусе" (фото: pixabay)

Батат

Приготовить его можно очень легко, а именно запекать и есть как гарнир к своему привычному блюду из куриной грудки, чтобы еще больше повысить содержание белка.

Полезный батат подействует на организм гораздо лучше, чем упаковка витаминов в таблетках. Поэтому стоит обратить внимание на продукты, которые не просто имеют хорошие вкусовые качества, но и приносят значительную пользу организму.

Польза батата для организма (фото: pixabay)