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Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про мелений перець і повідомив, кому він протипоказаний

Фото: Чи корисний мелений перець (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Спеції та прянощі - невід'ємна частина кухні середньостатистичного українця. Серед багатьох прянощів, напевно, найпопулярніший мелений перець.

Чи шкідлива ця спеція чи ні, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Які види меленого перцю використовуються у кулінарії?

  • чорний перець
  • білий перець (дозрілі плоди чорного перцю)
  • червоний перець чилі (буває також зеленим, тоді він ще гостріший)
  • паприка – виготовляють із негострих сортів вищезгаданого червоного перцю

Який вплив має перець організм?

  • добре стимулює кислотність шлунка
  • підвищує апетит
  • посилює обмін речовин, сприяє схудненню
  • має антисептичні властивості
  • має зігріваючий ефект
  • має місцеву імуностимулюючу дію

Кому не можна вживати перець

  • при гастритах із підвищеною кислотністю
  • при хронічних панкреатитах
  • при запальних процесах у кишечнику
  • при запаленні сечового міхура (цистит)
  • пацієнтам зі стенокардією (може збільшувати частоту нападів серцевого болю)
  • під час вагітності та годування груддю слід уникати гострого перцю чилі
  • дітям віком до 1 року

Також медик зазначив, що негіркий перець можна вживати практично всім.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав 10 найкорисніших продуктів, які допомагають продовжити життя.

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