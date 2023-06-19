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Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о молотом перце и сообщил, кому он противопоказан

Фото: Полезен ли молотый перец (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Специи и пряности - неотъемлемая часть кухни среднестатистического украинца. Среди многих пряностей, наверное, самый популярный молотый перец.

Вредна ли эта специя или нет, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Какие виды молотого перца используются в кулинарии?

  • черный перец
  • белый перец (созревшие плоды черного перца)
  • красный перец чили (бывает также зеленым, тогда он еще острее)
  • паприка – изготовляют из неострых сортов вышеупомянутого красного перца

Какое влияние оказывает перец организм?

  • хорошо стимулирует кислотность желудка
  • повышает аппетит
  • усиливает обмен веществ, способствует похудению
  • обладает антисептическими свойствами
  • оказывает согревающий эффект
  • оказывает местное иммуностимулирующее действие

Кому нельзя употреблять перец

  • при гастритах с повышенной кислотностью
  • при хронических панкреатитах
  • при воспалительных процессах в кишечнике
  • при воспалении мочевого пузыря (цистите)
  • пациентам со стенокардией (может увеличивать частоту приступов сердечной боли)
  • во время беременности и кормления грудью следует избегать острого перца чили
  • детям до 1 года

Также медик отметил, что негорький перец можно употреблять практически всем.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал 10 самых полезных продуктов, которые помогают продлить жизнь.

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