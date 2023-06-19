Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о молотом перце и сообщил, кому он противопоказан

Специи и пряности - неотъемлемая часть кухни среднестатистического украинца. Среди многих пряностей, наверное, самый популярный молотый перец.

Вредна ли эта специя или нет, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Какие виды молотого перца используются в кулинарии? черный перец

белый перец (созревшие плоды черного перца)

красный перец чили (бывает также зеленым, тогда он еще острее)

паприка – изготовляют из неострых сортов вышеупомянутого красного перца Какое влияние оказывает перец организм? хорошо стимулирует кислотность желудка

повышает аппетит

усиливает обмен веществ, способствует похудению

обладает антисептическими свойствами

оказывает согревающий эффект

оказывает местное иммуностимулирующее действие Кому нельзя употреблять перец при гастритах с повышенной кислотностью

при хронических панкреатитах

при воспалительных процессах в кишечнике

при воспалении мочевого пузыря (цистите)

пациентам со стенокардией (может увеличивать частоту приступов сердечной боли)

во время беременности и кормления грудью следует избегать острого перца чили

детям до 1 года Также медик отметил, что негорький перец можно употреблять практически всем.