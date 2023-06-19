Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о молотом перце и сообщил, кому он противопоказан
Фото: Полезен ли молотый перец (freepik.com)
Специи и пряности - неотъемлемая часть кухни среднестатистического украинца. Среди многих пряностей, наверное, самый популярный молотый перец.
Вредна ли эта специя или нет, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Какие виды молотого перца используются в кулинарии?
- черный перец
- белый перец (созревшие плоды черного перца)
- красный перец чили (бывает также зеленым, тогда он еще острее)
- паприка – изготовляют из неострых сортов вышеупомянутого красного перца
Какое влияние оказывает перец организм?
- хорошо стимулирует кислотность желудка
- повышает аппетит
- усиливает обмен веществ, способствует похудению
- обладает антисептическими свойствами
- оказывает согревающий эффект
- оказывает местное иммуностимулирующее действие
Кому нельзя употреблять перец
- при гастритах с повышенной кислотностью
- при хронических панкреатитах
- при воспалительных процессах в кишечнике
- при воспалении мочевого пузыря (цистите)
- пациентам со стенокардией (может увеличивать частоту приступов сердечной боли)
- во время беременности и кормления грудью следует избегать острого перца чили
- детям до 1 года
Также медик отметил, что негорький перец можно употреблять практически всем.
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