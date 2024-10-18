Користь чи шкода? Дізнайтеся всю правду про безалкогольне пиво

Що треба знати про безалкогольне пиво?

Як і в інших алкогольних напоях, вміст алкоголю в пиві представлений у відсотках від загального обсягу напою або алкоголю за об’ємом (ABV).

Безалкогольне пиво виготовляється шляхом запобігання утворенню алкоголю під час процесу пивоваріння. З іншого боку, з деалкоголізованого пива алкоголь видаляється одним із двох способів: випарюванням спирту або фільтрацією.

Оскільки вміст білка, вуглеводів і цукру подібний до звичайного пива, калорійність слабоалкогольних продуктів виділяє їх. Це тому, що, хоча вуглеводи та цукор схожі, менший вміст алкоголю зазвичай призводить до меншої кількості калорій.

Виготовлене з ячмінного солоду, хмелю та дріжджів, пиво є джерелом природних рослинних сполук, які називаються поліфенолами, більшість (приблизно 70-80%) яких отримують із солоду. Вважається, що поліфеноли мають низку переваг для здоров’я, таких як підтримка кровообігу, зниження артеріального тиску та зменшення запалення.

Чому варто вибрати слабоалкогольне пиво?

Алкоголь може бути шкідливим для здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я нагадує нам, що алкоголь є токсичною та психоактивною речовиною, що є причиною 3 мільйонів смертей у всьому світі щороку.

Незважаючи на це, багато хто з нас із задоволенням випиває одну-дві чарки (можливо, підкріплюючись ідеєю, що помірна кількість алкоголю може захищати серцево-судинну систему).

Однак не тільки надмірне вживання алкоголю може завдати шкоди нашому здоров’ю. Навіть помірне споживання алкоголю на регулярній основі може збільшити ризик фібриляції передсердь (ФП), оскільки вживання алкоголю може сприяти ожирінню, порушенням дихання уві сні та високому кров’яному тиску. І саме споживання пива та сидру може вплинути на наш ризик ФП.

Чи корисне слабоалкогольне пиво?

Є деякі очевидні переваги безалкогольного пива. З меншою кількістю алкогольних одиниць, ніж у звичайних аналогах, вибір слабоалкогольного або безалкогольного спрощує дотримання рекомендованих норм щодо вживання алкоголю.

Крім того, слабоалкогольне пиво менше впливає на концентрацію алкоголю в крові, що робить келих з низьким вмістом алкоголю кращим вибором, якщо ви за кермом.

Залежно від походження та методів виробництва, як алкогольне, так і слабоалкогольне пиво багате на природні сполуки рослинного походження, які називаються поліфенолами.

Ці сполуки надають напою колір і смак, але також мають захисні властивості, які приписують ряд переваг для здоров’я. Наприклад, поліфеноли є важливим паливом для бактерій, які живуть у нашому кишечнику. Поліфеноли, отримані з пива, можуть бути особливо корисними, оскільки лише невелика кількість (5-10%) всмоктується в тонкому кишечнику, а решта потрапляє в товсту кишку, де кишкові мікроби ферментують її та перетворюють поліфеноли в активну, корисну форму.

Це говорить про те, що пиво може бути корисним для кишківника та корисним для підтримки імунітету. Особливо жінки в період менопаузи можуть отримати користь від помірного споживання поліфенолів, які містяться в хмелі.

Дослідження показують, що поліфеноли, отримані з хмелю, можуть запропонувати цій групі певне полегшення від симптомів, включаючи припливи. У цьому випадку вживання поліфенолів у безалкогольній формі усуває негативні наслідки, пов’язані з вживанням алкоголю, водночас потенційно забезпечуючи деякі переваги.

Досі точаться дискусії щодо того, наскільки безпечно алкоголь під час вагітності, тому найбезпечнішим підходом є взагалі не вживати алкоголь під час вагітності. З огляду на це, майбутнім мамам слід знати, що безалкогольне пиво, незважаючи на свою назву, може містити невелику кількість алкоголю.