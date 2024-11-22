Користь чи небезпека: лікар розповіла, чи варто випивати бокал вина за вечерю

Чи варто пити келих алкоголю за вечерею

Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що келих вина або коктейль можуть бути частиною вашого вечора, але не кожного.

Окрім помірності, є ще кілька важливих правил, які допоможуть зменшити негативний вплив алкоголю на травну систему.

Уникайте шкідливих поєднань

Алкоголь, жирна смажена або гостра їжа - це надмірне навантаження на підшлункову залозу та печінку.

Також не варто поєднувати алкоголь із газованими напоями, адже вони посилюють подразнення слизової шлунка.

Не пийте перед сном

Гастроентеролог зазначила, що алкоголь перед сном підвищує ризик рефлюксу - закид вмісту зі шлунка в стравохід.

Якщо вживати алкоголь після роботи, навіть у невеликій кількості, порушується сон. Людина часто просинається, тому залишається постійно втомленою. Від цього страждає памʼять та реакції.

Робіть паузу між келихами

Споживання напою повільно та з паузами дає організму більше часу для елімінації алкоголю, зменшуючи його вплив на шлунок і печінку.

Вживайте їжу до або під час пиття алкоголю

Легка їжа перед алкогольними напоями створює "захисний шар" у шлунку та знизить подразнення. Можна з'їсти овочі або білкові продукти.

Дотримуйтесь гідратації

Алкоголь зневоднює організм, тому пийте чисту воду під час вечірки або між келихами.

Не забувайте про свої хронічні захворювання

При деяких хворобах (хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю тяжкого ступеня, цироз печінки) краще повністю уникати алкоголю.

Важливо пам'ятати, що навіть невеликі дози можуть погіршити стан.

Вживання алкоголю пов'язують також і з підвищенням ризику виникнення розацеа. Це захворювання шкіри, яке супроводжується почервонінням обличчя і шиї, появою вугрів та розширенням поверхневих судин.

Обирайте якість над кількістю

Уникайте дешевих напоїв, які можуть містити домішки, що посилюють токсичний вплив на печінку.

Не пийте алкоголь під час прийому ліків

Особливо це стосується знеболювальних та антибіотиків - їх комбінація з алкоголем може спричинити серйозні ускладнення.

Якщо після навіть невеликої дози алкоголю виникає дискомфорт у шлунку, біль, нудота чи печія, це сигнал переглянути свої звички та звернутися до лікаря.