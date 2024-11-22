Польза или опасность: врач рассказала, стоит ли выпивать бокал вина за ужином

Стоит ли пить бокал алкоголя за ужином

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что бокал вина или коктейль может быть частью вашего вечера, но не каждого.

Кроме умеренности есть еще несколько важных правил, которые помогут уменьшить негативное влияние алкоголя на пищеварительную систему.

Избегайте вредных сочетаний

Алкоголь, жирная жареная или острая пища - это чрезмерная нагрузка на поджелудочную железу и печень.

Также не стоит совмещать алкоголь с газированными напитками, ведь они усиливают раздражение слизистой желудка.

Не пейте перед сном

Гастроэнтеролог отметила, что алкоголь перед сном повышает риск рефлюкса - заброс содержимого из желудка в пищевод.

Если употреблять алкоголь после работы, даже в небольшом количестве, нарушается сон. Человек часто просыпается, поэтому остается постоянно уставшим. От этого страдает память и реакция.

Делайте паузу между бокалами

Употребление напитка медленно и с паузами дает организму больше времени для элиминации алкоголя, уменьшая его влияние на желудок и печень.

Употребляйте пищу до или во время питья алкоголя

Легкая пища перед алкогольными напитками создает защитный слой в желудке и снизит раздражение. Можно есть овощи или белковые продукты.

Соблюдайте гидратацию

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому пейте чистую воду во время вечеринки или между бокалами.

Не забывайте о своих хронических заболеваниях

При некоторых болезнях (хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью тяжелой степени, цирроз печени) лучше полностью избегать алкоголя.

Важно помнить, что даже небольшие дозы могут усугубить состояние.

Употребление алкоголя связывают также и с повышением риска возникновения розацеа. Это заболевание кожи, сопровождающееся покраснением лица и шеи, появлением угрей и расширением поверхностных сосудов.

Выбирайте качество над количеством

Избегайте дешевых напитков, которые могут содержать примеси, усиливающие токсическое воздействие на печень.

Не пейте алкоголь во время приема лекарства

Особенно это касается обезболивающих и антибиотиков - их комбинация с алкоголем может вызвать серьезные осложнения.

Если даже после небольшой дозы алкоголя возникает дискомфорт в желудке, боль, тошнота или изжога, это сигнал просмотреть свои привычки и обратиться к врачу.