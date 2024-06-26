Корисно, легко і смачно: 5 рецептів літніх салатів з м'ясом та морепродуктами

Салат з яловичиною в азійському стилі

Салат з яловичиною в азійському стилі (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати салат з яловичиною, потрібні такі продукти:

свіжий сік лайма - 3 ст. л.;

рибний соус - 3 ст. л.;

цукор - 3 ст. л.;

соєвий соус - 2 ч. л.;

цедра лайма - 1 ст. л.;

перець чилі - 0,5 шт.;

олія - 2 ст. л.;

салат Ромен - 400-500 г;

яловича вирізка - 450 г;

цибуля червона (невелика) - 1 шт.;

базилік - 100 г;

кінза - 100 г;

м'ята - 100 г;

червоний перець - 0,5 шт.;

помідори - 2 шт.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати салат з яловичиною

Промийте та подрібніть в окремі миски перець чилі та червоний перець. Для заправки змішайте в невеликій баночці сік та цедру лайма, рибний та соєвий соуси, цукор, олію, перець чилі, і збовтайте до повного змішування. Відставте заправку принаймні на 30 хвилин.

Очистьте і наріжте кружальцями цибулю. Помийте салат, базилік, кінзу, м'яту і помідори. Овочі розріжте на четвертинки, а зелень подрібніть. Натріть яловичину олією, посоліть і поперчіть до смаку.

Розігрійте пательню і обсмажити яловичину до готовності на ваш смак. Для середнього просмажування достатньо приблизно 2-3 хвилин обсмажування з кожного боку, залежно від товщини шматка м'яса. Після цього наріжте м'ясо тонкими смужками.

Змішайте в салатнику листя салату, зелень, червону цибулю та червоний перець, ретельно перемішайте.

Заправте зелень приблизно 1/3 частиною заправки і розкладіть страву на порційні тарілки. Зверху викладіть нарізану яловичину та помідори. Решту заправки рівномірно вилийте на кожну порцію.

Літній салат з фарро

Літній салат з фарро (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати цей корисний салат з крупою фарро (або, як її ще називають, з полбою), потрібці ці продукти:

крупа фаро - 2 склянки;

червона цибуля (середня) - 1 шт.;

часник - 1 зубчик;

свіжа петрушка - жменя;

сіль - 0,5 ч. л.;

моцарела - 250 г;

оливки без кісточок - 2 ч. л.;

коктейльні помідори - 470 г;

базилік - 1 ст. л.;

олія - 1 стакан;

червоний винний оцет - 1 ст. л.;

мед - 2 ч. л.;

бальзамічний оцет - 1 ч. л.;

перець - щіпка.

Як готувати салат з полбою

Попередньо промийте та просушіть зелень. Очистьте і наріжте цибулю на великі шматки, часник очистьте і розріжте навпіл. Оливки і моцарелу подрібніть, а помідори наріжте на четвертинки.

Насипте фарро у каструлю, додайте половину цибулини, часник, жменю петрушки та сіль, влийте приблизно 1,5 склянки води. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зменште вогонь і варіть протягом 10 хвилин.

Потім вимкніть конфорку і дайте крупі настоятися під кришкою ще 5 хвилин. Після цього викиньте цибулю, часник і великі шматки петрушки.

Викладіть фарро на деко з бортиком і дайте повністю охолонути - не пропускайте цей крок, інакше моцарела розплавиться в гарячому салаті.

Щоб приготувати заправку, збийте разом олію, оцет та мед. Половину цибулі, що залишилася, потрібно дрібно нарізати та пересипати у глибоку миску.

Додайте охолоджене фарро, моцарелу, оливки, помідори, петрушку та базилік. Полийте інгредієнти заправкою, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.

Салат з запеченими овочами та фетою

Салат з запеченими овочами та фетою (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цього легкого салату потрібні такі інгредієнти:

олія - 3 ст. л.;

баклажан - 1 шт.;

болгарські перці - 2 шт.;

червона цибуля - 1 шт.;

кабачки - 2 шт.;

часник - 4 зубчики;

чебрець - 3 гілочки;

помідори черрі - 200 г;

фета або бринза - 50 г;

лимонна цедра - з 1 лимона;

листя базиліка - жменя.

Як готувати салат з запеченими овочами та фетою

Помийте і наріжте шматочками баклажан, кабачки і перці. Цибулю очистьте і наріжте соломкою, а часник очистьте і розчавіть.

Помідори достатньо промити - вони маленькі, тож розрізати їх не треба. Зелень промийте і приберіть вологу паперовим рушником. Фету наріжте маленькими кубиками або розкришіть.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змішайте олію з баклажанами, перцем, червоною цибулею, кабачками, часником і чебрецем у мисці з сіллю і перцем.

Перекладіть суміш у велику форму для запікання і запікайте протягом 30 хвилин. Після цього додайте помідори і поверніть в духовку на 10 хвилин.

Перекладіть овочі до миски, приберіть чебрець, посипте базиліком, лимонною цедрою і фетою.

Салат з копченої скумбрії та картоплі

Салат з копченої скумбрії та картоплі (колаж: РБК-Україна)

Щоб приготувати такий салат з картоплею та скумбрією, треба ці продукти:

вершковий крем (або сметана) - 5 ст. л.;

харісса - 1 ст. л.;

лимонний сік - з 1 лимону;

картопля - 4-5 шт.;

помідори (великі) - 3 шт.;

червона цибуля - 1 шт.;

копчена скумбрія - 300 г;

листя руколи - 2-3 жмені.

Як готувати салат з копченою скумбрією та картоплею

Картоплю промийте і відваріть "в мундирі", не знімаючи шкірку. Помідори помийте, та наріжте кубиками, видаливши насіння. Очистьте цибулю, наріжте її кубиками.

Скумбрію наріжте на невеликі шматочки довільної форми. Руколу промийте, приберіть зайву вологу.

Зніміть з охолодженої картоплі шкірку, наріжте її кубиками. Змішайте в глибокій мисці вершковий крем, харіссу та лимонний сік.

В окремій мисці змішайте разом картоплю, помідори та цибулю, потім влийте заправку - і перемішайте салат. Посипте нарізаною шматочками скумбрію та руколою.

Салат з креветками та пшеницею

Салат з креветками та крупою (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати цей незвичний і смачний салат, потрібні такі продукти:

сік лайму - з 3 шт.;

червоний перець чилі - 1 шт.;

кунжутна олія - 2 ст. л.;

креветки - 150 г;

пшениця (або пластівці чи інша крупа) - 250 г;

авокадо - 1 шт.;

редиски - 6 шт.;

манго - 100 г;

цибуля - 3 шт.;

кунжут - дрібка.

Як готувати салат з креветками та крупою

Промийте перець чилі, видаліть з нього насіння та дрібно наріжте. Очистьте авокадо від кісточки та наріжте його кубиками.

Помийте редиски, очистьте цибулю - і наріжте все скибочками. Манго очистьте і наріжте кубиками такого ж розміру, що й авокадо.

Відваріть креветки у підсоленій воді. Після цього у мисці змішайте сік лайма, перець чилі та олію. Приправте, додайте відварені очищені креветки і залиште маринуватися на 10 хвилин.

Тим часом відваріть пшеницю або замочіть пластівці. Викладіть зерна пшениці або пластівці у дві тарілки, зверху викладіть мариновані креветки, авокадо, редис, манго та зелену цибулю.

Полийте маринадом, що залишився, і подавайте до столу, посипавши кунжутом, якщо бажаєте.