Полезно, легко и вкусно: 5 рецептов летних салатов с мясом и морепродуктами

Салат с говядиной в азиатском стиле

Салат с говядиной в азиатском стиле (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить салат с говядиной, нужны следующие продукты:

свежий сок лайма - 3 ст. л.;

рыбный соус - 3 ст. л.;

сахар - 3 ст. л.;

соевый соус - 2 ч. л.;

цедра лайма - 1 ст. л.;

перец чили - 0,5 шт.;

растительное масло - 2 ст. л.;

салат Ромен - 400-500 г;

говяжья вырезка - 450 г;

лук красный (небольшой) - 1 шт.;

базилик - 100 г;

кинза - 100 г;

мята - 100 г;

красный перец - 0,5 шт.;

помидоры - 2 шт.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить салат с говядиной

Промойте и измельчите перец чили и красный перец. Для заправки смешайте в небольшой баночке сок и цедру лайма, рыбный и соевый соусы, сахар, растительное масло, перец чили, и взболтайте до полного смешивания. Отставьте заправку как минимум на 30 минут.

Очистьте и нарежьте кружочками лук. Помойте салат, базилик, кинзу, мяту и помидоры. Овощи разрежьте на четвертинки, а зелень измельчите. Натрите говядину растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Разогрейте сковороду и обжарьте говядину до готовности по вашему вкусу. Для средней прожарки достаточно примерно 2-3 минут обжаривания с каждой стороны, в зависимости от толщины куска мяса. После этого нарежьте мясо тонкими полосками.

Смешайте в салатнике листья салата, зелень, красный лук и красный перец, тщательно перемешайте.

Заправьте зелень примерно 1/3 заправки и разложите блюдо на порционные тарелки. Сверху выложите нарезанную говядину и помидоры. Остальные заправки равномерно вылейте на каждую порцию.

Летний салат с фарро

Летний салат из фарро (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить этот полезный салат с крупой фарро (или, как ее еще называют, с полбой), потребуются эти продукты:

крупа фарро - 2 стакана;

красный лук (средний) - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

свежая петрушка - горсть;

соль - 0,5 ч. л.;

моцарелла - 250 г;

оливки без косточек - 2 ч. л.;

коктейльные помидоры - 470 г;

базилик - 1 ст. л.;

растительное масло - 1 стакан;

красный винный уксус - 1 ст. л.;

мед - 2 ч. л.;

бальзамический уксус - 1 ч. л.;

перец - щепотка.

Как готовить салат с полбой

Предварительно промойте и просушите зелень. Очистьте и нарежьте лук на большие куски, чеснок очистьте и разрежьте пополам. Оливки и моцареллу размельчите, а помидоры нарежьте на четвертинки.

Насыпьте фарро в кастрюлю, добавьте половину луковицы, чеснок, горсть петрушки и соль, влейте около 1,5 стакана воды. Доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь и варите в течение 10 минут.

Затем выключите конфорку и дайте крупе настояться под крышкой еще 5 минут. После этого выбросьте лук, чеснок и большие куски петрушки.

Выложите фарро на противень с бортиком и дайте полностью остыть - не пропускайте этот шаг, иначе моцарелла расплавится в горячем салате.

Чтобы приготовить заправку, вместе сбейте масло, уксус и мед. Половину оставшегося лука нужно мелко нарезать и пересыпать в глубокую миску.

Добавьте охлажденное фарро, моцареллу, оливки, помидоры, петрушку и базилик. Полейте ингредиенты заправкой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Салат с запеченными овощами и фетой

Салат с запеченными овощами и фетой (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления этого легкого салата требуются следующие ингредиенты:

растительное масло - 3 ст. л.;

баклажан - 1 шт.;

болгарские перцы - 2 шт.;

красный лук - 1 шт.;

кабачки - 2 шт.;

чеснок - 4 зубчика;

чабрец - 3 веточки;

помидоры черри - 200 г;

фета или брынза - 50 г;

лимонная цедра - из 1 лимона;

листья базилика - горсть.

Как готовить салат с запеченными овощами и фетой

Помойте и нарежьте кусочками баклажан, кабачки и перцы. Лук очистьте и нарежьте соломкой, а чеснок очистьте и раздавите.

Помидоры достаточно промыть - они маленькие, так что разрезать их не надо. Зелень промойте и уберите влагу бумажным полотенцем. Фету нарежьте маленькими кубиками или раскрошите.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте масло с баклажанами, перцем, красным луком, кабачками, чесноком и тимьяном в миске с солью и перцем.

Переложите смесь в большую форму для запекания и запекайте в течение 30 минут. После этого добавьте помидоры и верните в духовку на 10 минут.

Переложите овощи в миску, уберите чабрец, посыпьте базиликом, лимонной цедрой и фетой.

Салат из копченой скумбрии и картофеля

Салат из копченой скумбрии и картофеля (коллаж: РБК-Украина)

Чтобы приготовить салат с картофелем и скумбрией, нужны эти продукты:

сливочный крем (или сметана) - 5 ст. л.;

харисса - 1 ст. л.;

лимонный сок - из 1 лимона;

картофель - 4-5 шт.;

помидоры (большие) - 3 шт.;

красный лук - 1 шт.;

копченая скумбрия - 300 г;

листья рукколы - 2-3 горсти.

Как готовить салат с копченой скумбрией и картофелем

Картошку промойте и отварите "в мундире", не снимая кожицу. Помидоры помойте и нарежьте кубиками, удалив семена. Очистьте лук, нарежьте его кубиками.

Скумбрию нарежьте на маленькие кусочки любой формы. Руколлу промойте, уберите лишнюю влагу.

Снимите с охлажденного картофеля кожуру, нарежьте его кубиками. Смешайте в глубокой миске сливочный крем, хариссу и лимонный сок.

В отдельной миске смешайте вместе картофель, помидоры и лук, затем влейте заправку - и перемешайте салат. Посыпьте нарезанной кусочками скумбрию и рукколой.

Салат с креветками и пшеницей

Салат с креветками и крупой (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить этот необычный и вкусный салат, нужны следующие продукты:

сок лайма - из 3 шт.;

красный перец чили - 1 шт.;

кунжутное масло - 2 ст. л.;

креветки - 150 г;

пшеница (или хлопья или другая крупа) - 250 г;

авокадо - 1 шт.;

редиски - 6 шт.;

манго - 100 г;

лук - 3 шт.;

кунжут - щепотка.

Как готовить салат с креветками и крупой

Промойте перец чили, удалите из него семена и мелко нашинкуйте. Очистьте авокадо от косточки и нарежьте кубиками.

Помойте редиски, очистьте лук - и нарежьте все ломтиками. Манго очистьте и нарежьте кубиками такого же размера, что и авокадо.

Отварите креветки в подсоленной воде. После этого в миске смешайте сок лайма, перец и масло. Приправьте, добавьте отварные чистые креветки и оставьте мариноваться на 10 минут.

Тем временем отварите пшеницу или замочите хлопья. Выложите зерна пшеницы или хлопья в две тарелки, сверху выложите маринованные креветки, авокадо, редис, манго и зеленый лук.

Полейте оставшимся маринадом и подавайте к столу, посыпав кунжутом, если хотите.