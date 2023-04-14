Корисний хрін чи ні? Лікар розповів усю правду про пекучий коренеплід

Хрін - це коренеплід, який відомий в Україні з давніх-давен. За свої відносно великі розміри хрін в англомовних країнах називають кінською редискою. Зараз найчастіше хрін вживають у Великдень, цей корінь є обов'язковим атрибутом великоднього кошика.
Але чи корисно вживати цей пекучий коренеплід, розповів сімейний лікар Михайло Цуряк у Instagram.
Всі ці речовини корисні за певних умов. Хрін допоможе, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям:
Небажано використовувати хрін при підвищеній кислотності шлунка, запальних процесах у кишечнику, хронічних хворобах нирок, під час вагітності та дітям до 10 років.
Дізнайтеся також, скільки цього року коштуватиме великодній кошик.
Крім того, вам буде цікаво прочитати, дієтолог назвала продукти, які "ощасливлять" організм.