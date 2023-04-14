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Полезен ли хрен или нет? Врач рассказал всю правду о жгучем корнеплоде

Фото: Полезен ли хрен для здоровья (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хрен - это корнеплод, который известен в Украине с давних времен. За свои относительно большие размеры хрен в англоязычных странах называют лошадиной редиской. Сейчас чаще всего хрен употребляют в Пасху, этот корень является обязательным атрибутом пасхальной корзины.

Но полезно ли употреблять этот жгучий корнеплод, рассказал семейный врач Михаил Цуряк в Instagram.

Какие витамины есть в хрене?

  • витамин С;
  • эфирное и горчичное масла;
  • каротин;
  • биофлавоноиды;
  • простые углеводы (глюкоза, галактоза).

Все эти вещества полезны при определенных условиях. Хрен поможет, если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:

  • хронический гастрит с пониженной кислотностью;
  • холецистит с пониженным тонусом желчевыводящих путей;
  • запоры;
  • анорексия (отсутствие аппетита);
  • хронические бронхиты с вязкой мокротой.

Кому нельзя употреблять хрен

Нежелательно использовать хрен при повышенной кислотности желудка, воспалительных процессах в кишечнике, хронических болезнях почек, во время беременности и детям до 10 лет.

Как употреблять хрен, чтобы он имел наибольшую пользу для вашего организма?

  • Хрен должен быть тщательно вымыт и почищен.
  • В пищу употребляем только корень.
  • Хрен должен быть сырым (при термической обработке все полезное разрушается).
  • Не следует добавлять к нему уксус или другие консерванты.
  • Хрен можно комбинировать с другими овощами (например, свеклой).

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется пасхальная корзина.

Кроме того, вам будет интересно прочесть, диетолог назвала продукты, которые "осчастливят" организм.

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