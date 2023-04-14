Полезен ли хрен или нет? Врач рассказал всю правду о жгучем корнеплоде

Хрен - это корнеплод, который известен в Украине с давних времен. За свои относительно большие размеры хрен в англоязычных странах называют лошадиной редиской. Сейчас чаще всего хрен употребляют в Пасху, этот корень является обязательным атрибутом пасхальной корзины.
Но полезно ли употреблять этот жгучий корнеплод, рассказал семейный врач Михаил Цуряк в Instagram.
Все эти вещества полезны при определенных условиях. Хрен поможет, если у вас есть следующие проблемы со здоровьем:
Нежелательно использовать хрен при повышенной кислотности желудка, воспалительных процессах в кишечнике, хронических болезнях почек, во время беременности и детям до 10 лет.
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