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Знижують ризик хвороб серця та раку: лікар розповів, у якому вигляді потрібно їсти помідори

Вівторок 06 лютого 2024 12:35
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Знижують ризик хвороб серця та раку: лікар розповів, у якому вигляді потрібно їсти помідори Чим корисні консервовані помідори (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожного року господині роблять закрутки на зиму, адже у свіжому вигляді овочі довго не зберігаються. Як виявилось, консервовані овочі краще підходять для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань, ніж свіжі плоди.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому консервовані помідори дуже корисні для організму.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка професора Королівського коледжу Лондона Тіма Спектора та сайт National Library of Medicine.

Чи справді свіжі овочі такі корисні

Епідеміолог і професор Королівського коледжу Лондона Тім Спектор розповів, що усі думають, що свіже означає краще, але це не так.

За словами лікаря, одним із прикладів цього є консервовані помідори, які можуть допомогти захистити від смертельних захворювань, таких як інсульт, хвороби серця і рак.

Фахівець зазначив, що консервовані помідори є основним джерелом лікопіну - форми каротину. Про це він розповів більш ніж 580 тисяч підписникам в Instagram.

Що показало дослідження

Також експерт послався на наукове дослідження у журналі Рак простати і захворювання простати 2018 року.

Аналіз досліджень за участю понад 260 тис. учасників показав, що споживання томатів пов’язане зі зниженням ризику раку простати.

Вчені заявили, що це конкретно пов’язано з томатними продуктами, вареними помідорами і соусами. Однак жодної з цих асоціацій не було виявлено у свіжих томатах.

Інше дослідження 2019 року дійшло висновку, що висока концентрація лікопіну в сироватці пов’язані зі значним зниженням ризику інсульту (26%), смертності (37%) і серцево-судинних захворювань (14%).

Також було проаналізовано 72 дослідження лікопіну на людях і тваринах. Було виявлено, що 70% наукових робіт підтвердили протиракові властивості лікопіну.

Тім Спектор додав, що лише заморожений горох зберігає більше вітаміну С, ніж його свіжий аналог. До того ж заморожений шпинат допомагає засвоювати більше заліза, ніж свіжий.

Раніше ми повідомляли, які помідори категорично не можна їсти.

Також ми писали, як зібрати і зберігати насіння помідорів, аби воно потім дало найкращий урожай.

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